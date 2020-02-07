「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

▲日本考慮禁止威士特丹號上的外籍乘客入境 。（圖／記者洪正達攝）



記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）全球擴散，日本首相安倍晉三6日晚間表示，從香港出發的郵輪「威士特丹號」（Westerdam）船上發現疑似病例，因此將考慮拒絕船上的外籍乘客入境。威士特丹號4日曾停泊高雄港，中央疫情指揮中心5日表示，雖然尚未發現確診病例，但為求慎重，已限制其中38名出現症狀但無中國旅遊史的乘客不得再下船。

▲日本首相安倍晉三表示，這項措施未來也會實施在類似案例之中。（圖／路透）



綜合日本《共同社》、NHK World報導，安倍晉三6日晚間在首相官邸召開「新型冠狀病毒傳染病對策總部會議」，內閣官員全數出席。他提到，威士特丹號從香港出發，預計未來幾天停靠日本，但由於一名乘客出現症狀，被證實為疑似病例，因此將考慮根據《出入境管理及難民認定法》，禁止船上外籍旅客入境。

安倍晉三補充，未來類似案例也會採取這項應對措施。日本政府稍後也在國家安全保障會議（NSC）的緊急事態大臣會議上確認這項作法。

威士特丹號4日停靠高雄港，由於船上沒有武漢肺炎確診病患，因此1886名乘客曾下船觀光。高雄港務公司表示，依照SOP，如果沒有疑似病例，乘客依然可以下船觀光，也無法禁止停泊。中央疫情指揮中心5日宣布，雖然沒有確診病例，但為求慎重，已限制船上38名有症狀但無中國旅遊史之旅客返船後不得再下船。

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