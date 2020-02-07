世衛疫情報告仍「不當稱呼台灣」　資訊更新慢

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

世界衛生組織（WHO）今晚公布武漢肺炎疫情最新報告，依舊不當稱呼台灣為「台北及周圍地區」、病例數停留在11例，資訊更新速度慢。

世衛今天晚間10時公布最新報告，截至今天上午10時彙整各國當局資訊，全球確診2萬8276例，其中中國2萬8060例，單日新增3697例，死亡增加73例至564例。至於世衛疫情報告關於台灣部分，依舊列在中國項下及不當稱呼台灣為「台北及周圍地區」（Taipei and environs），至於病例則停留在11例。

根據中央流行疫情指揮中心今天約在日內瓦時間9時宣布，台灣確診人數從11例增至13例，另在日內瓦時間14時餘時第2次宣布確診增至16例。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）分析中國疫情，關注今天單日新增3697例，低於前一日的3893例，但表示現在去評斷疫情是否已到頂峰還太早，做任何預測時都必須非常小心。

為動員國際社會應對新型冠狀病毒，世衛將在2月11日至12日在日內瓦舉行全球研究和創新會議，致力開發疫苗、治療和診斷方法。

世衛表示，利用科學力量對控制疫情爆發至關重要，目前有些問題需要回答，需要盡快開發工具，盼透過召集科學界確定研究重點並加快進展。（編輯：徐崇哲）

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