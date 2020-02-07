SARS患者嘆「致命病毒回來了」　學者估算高峰期…恐成常態傳染病

▲2019新型冠狀病毒讓SARS患者感到宛如惡夢重演。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

林（Alex Lam）是香港SARS互助協會的負責人，他曾感染SARS，至今仍忘不了當時的恐懼，如今，2019新型冠狀病毒蔓延全球，他無奈說道，「致命的病毒又回來了。」武漢肺炎是否會像SARS擴散當時一樣嚴重，還是能就此抑制，醫界學者也分別給出不同答案。

CNN報導，直到現今，林想起SARS疫情依舊感到痛苦，如今新型冠狀病毒爆發，揭開他的舊傷，他總覺得SARS又回來了。回到2003年，「嚴重急性呼吸道症候群」造成超過8000人感染，774人死亡，亞洲損失慘重，光是香港就有近300人病逝。林當時隔離治療3周，所幸出院時沒有出現其他併發症，他說，自己被安排在一間大房間，裡面還有許多病人，「晚上，我聽到有人咳嗽、哭泣，真的很難過。」

新型冠狀病毒已擴散到中國以外的27國，全球至少2.8萬人感染，超過560人死亡。香港大學（HKU）病理學系臨床醫學教授尼科爾斯（John Nicholls）認為，由於良好的衛生習慣如勤洗手，加上夏季的高溫與濕度，SARS高峰在2003年7月結束；他估計此次疫情也跟SARS一樣，全球可能在接下來的5個月內都會持續受到影響。

中國已採取「封城」策略，避免病毒進一步傳播，湖北省的重要城市都取消航班、火車、巴士的來往，香港與澳門的學校也停課直到至少3月，另外，南韓、菲律賓等國家也針對中國的旅客關閉邊界。

然而，一些病毒學專家仍認為，控制現在的疫情可能要比SARS時期更困難。尼科爾斯表示，新型冠狀病毒的傳染力似乎比SARS強，原因是有些患者似乎沒有出現症狀就能感染他人。不過，WHO表示，主要的傳染病例，還是在有病症的情況下所發生，雖然在特定例子中，確實發現有無症狀的患者可能感染他人，但這是罕見情況。

香港大學公衛病毒學家、WHO顧問佩里斯（Malik Peiris）則觀察到，此種新型冠狀病毒的致死率似乎低於SARS。根據WHO資料，中國國家衛生健康委員會4日說明，此種病毒在全國死亡率為2.1％，SARS在全球的死亡率則為9.6％。

中國傳染疾病權威鍾南山則預計，此種病毒最快會在接下來的周末達到高峰期。至於香港大學公共醫療衛生首席教授梁卓偉（Gabriel Leung）則認為，病例數目會在4月中或5月中來到最高點。

另一個情況是，新型冠狀病毒可能成為一種「新的常態」，就像H1N1已成為季節性的流感。

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