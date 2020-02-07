　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／「鑽石公主號」新增41名確診　累計61人感染武漢肺炎包含1台女

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

曾載過香港確診患者的「鑽石公主號」郵輪經過檢驗，5日發現10名確診，6日又再確認10人感染2019新型冠狀病毒，7日則發現又有41名確診，目前這艘船上總計61人確診，其中包含一名台灣女性。

NHK報導，日本厚生勞動省今（7）日確認，「鑽石公主號」今日又新增41名感染2019新型冠狀病毒，使得船上的確診總數來到61人，昨日則有包含一名台灣女性確診。目前新增41名的感染者中，包含21名日本人、美國8人、澳洲5人、加拿大5人、阿根廷1人、英國1人。

報導指出，船上有273人出現發燒與咳嗽等的症狀，或是曾與疑似患者有過接觸，至今他們的樣本都已採集完成。厚生勞動省決定，針對新確診的41人，除了送往神奈川縣的醫療機構之外，也會送往包含東京、埼玉，千葉、靜岡縣等的醫療場所。該單位要求，船上近3700名乘客與機組人員繼續待在船上，原則上必須隔離至少14天。

「鑽石公主號」1月20日從日本出發，1月31日曾停駐在基隆港，當時共有2694名旅客入境，不過基隆港務分公司指出實際下船的人數有落差，現階段郵輪則待在橫濱外海。

 
ET快訊
李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」…首揭疫情被斥造謠　死訊引燃
Keanna握毀滅性證據！警告莉婭「妳該緊張」：影片比八點檔
LIVE／蔡英文視察防疫中心　親上火線回應口罩、武漢包機風波
口罩實名制　販售時間限定早8晚9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

美民主黨提名激戰　桑德斯與布塔朱吉各稱勝出

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐　包含21日人感染…70歲患者最多

世衛疫情報告仍「不當稱呼台灣」　資訊更新慢

不斷更新／「鑽石公主號」一夜暴增41例　日本累計86確診

快訊／「鑽石公主號」新增41名確診　累計61人感染武漢肺炎包含1台女

「武漢肺炎」有一定誤導性　學者：之後可能改更精確名字

WHO上挺台灣！美大使首度為台發聲　德代表歐盟27國表達支持

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　義大利境外感染確診增至3例

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

「威士特丹號」傳疑似病例…曾停靠高雄港　日擬拒外籍乘客入境

美民主黨提名激戰　桑德斯與布塔朱吉各稱勝出

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐　包含21日人感染…70歲患者最多

世衛疫情報告仍「不當稱呼台灣」　資訊更新慢

不斷更新／「鑽石公主號」一夜暴增41例　日本累計86確診

快訊／「鑽石公主號」新增41名確診　累計61人感染武漢肺炎包含1台女

「武漢肺炎」有一定誤導性　學者：之後可能改更精確名字

WHO上挺台灣！美大使首度為台發聲　德代表歐盟27國表達支持

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　義大利境外感染確診增至3例

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

「寶瓶星號」日本外海盤旋達16小時！APP軌跡圖說明一切

85歲嬤畢生願望是「見企鵝」　偶像降臨圓夢…她最真實反應超可愛

所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

台中光南免費非醫療口罩！排出1公里人龍...不無小補啦　2店今發1.4萬片

【口罩之亂】施典志／為什麼一周只能買兩個口罩？

WHO頻矮化台灣...蔡英文嗆：台灣站在防疫第一線！值得國際對我們尊重

5點起床為搶口罩　光南許昌發放3千6百份號碼牌：年前來不及來台

「健保卡被鎖卡」領不到口罩！　486先生破解荒謬騙術…1.4萬人推爆：真的有接到

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

和平醫院翻版！南韓光州醫院封院

中國搶註武肺新藥專利　美藥廠2016年早申請

日人讚台灣：防疫嚴格迅速

「妳掉了冠狀病毒」　白人男涉歧視華裔女

更／日本確診86例　中國境外最多

世衛：現在談武漢肺炎高峰期還太早

世衛組織發文：悼念李文亮醫師

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐

日估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％

更／武漢肺炎虐全球　義大利境外感染確診增至3例

更多熱門

相關新聞

威士特丹號傳疑似病例　日擬拒乘客入境

威士特丹號傳疑似病例　日擬拒乘客入境

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）全球擴散，日本首相安倍晉三6日晚間表示，從香港出發的郵輪「威士特丹號」（Westerdam）船上發現疑似病例，因此將考慮拒絕船上的外籍乘客入境。威士特丹號4日曾停泊高雄港，中央疫情指揮中心5日表示，雖然尚未發現確診病例，但為求慎重，已限制其中38名出現症狀但無中國旅遊史的乘客不得再下船。

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐

「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐

日估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％

日估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％

日人讚台灣：防疫嚴格迅速

日人讚台灣：防疫嚴格迅速

即／日本東部外海　規模5.6地震

即／日本東部外海　規模5.6地震

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面