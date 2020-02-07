「武漢肺炎」有一定誤導性　學者：之後可能改更精確名字

▲2019新型冠狀病毒之後可能改名。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國現在爆發的疫情被稱為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，2019 novel coronavirus），或直以地名稱武漢肺炎。專門研究疾病命名史的學者表示，科學家們目前仍處於了解病毒的過程中，一時沒辦法想個好名字，現在的很可能只是暫時名稱，等到情況沒那麼混亂了，科學界就會更換名稱。

《福斯59頻道》報導，北卡羅來納大學研究員哈普（Trevor Hoppe）表示，現在2019新型冠狀病毒念起來容易舌頭打結，除此之外，名稱對應病毒的真正特性恐怕有失精準。

各國媒體為避免拗口，乾脆直接稱病毒為「新病毒」、「新型冠狀病毒」，但冠狀病毒只是一個病毒種類的統稱，包括流感在內。由於疫情從武漢開始爆發，很多人也用武漢肺炎、武漢冠狀病毒，甚至以武漢流感稱之，但流感和新型冠狀病毒根本天差地遠。

武漢肺炎的命名其實延續了過去數個世紀的習慣，即根據首先發現的城市、國家或地區來命名，如康乃狄克州舊萊姆鎮（Old Lyme）的萊姆病、非洲伊波拉河（Ebola River）傳出的伊波拉病毒、烏干搭西尼羅河的西尼羅河病毒。然而這種方式帶有一定的誤導成分，像是1918年大爆發的西班牙流感，眾多研究者都認為流感發源地不在西班牙境內。





▲新型冠狀病毒目前仍未被科學界摸透，許多詳情還有待研究。（圖／路透）

密西根大學醫學史學者馬爾可（Howard Markel）指出，當今社會對於如何稱呼人事物有一套新的標準，而目的就在去標籤化。哈普也提到愛滋病（AIDS）在1980年代早期出現時，被稱為「同性戀相關的免疫系統失靈狀態」，直到科學界發現異性戀同樣也可散佈病毒，與同性戀完全無異，才正式改為獲得性免疫缺損綜合症（Acquired Immune Deficiency Syndrome，AIDS）。

2015年，世衛組織（World Health Organization）公布了新的方針，不鼓勵以地理區域（如茲卡病毒，Zika virus）、動物（如豬流感，swine flu）或族群（如退伍軍人症，Legionnaires’ disease）的方式命名。WHO試圖遏止取名不精準的風氣，以降低特定族群標籤化，以及產業因汙名虧損的情況。

馬爾可回顧嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的取名方式，認為現在所稱的新型冠狀病毒或許可以改為「CARS」。他說能夠理解學界為何想以通用但較生澀的名稱，但實際上必須要是人們容易叫得出來的名字，否則像「武漢肺炎」這種朗朗上口的稱呼，就會變成普遍，到最後連WHO也沒有辦法控制。