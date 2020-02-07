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日專家估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％　「感染人數可能破10萬」

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▲▼日本京都，商店出售防疫相關物品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本商店販售防疫相關商品。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

中國湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，從目前已知感染人數與死亡看，致死率約2%。日本專家則認為各國政府掌握到的患者數可能低於實際患者數，預估致死率可能在0.3%到0.6%。

日本經濟新聞報導，2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，患者數到5日為止已達到約2萬5000例，由於目前接獲報告顯示，在沒有出現任何症狀的潛伏期，也有人傳人的可能，讓武漢肺炎即使致死率不高，同樣令人憂心疫情蔓延。

另外，也有看法認為，武漢肺炎疫情蔓延的方式，跟2009年流行的H1N1新型流感疫情類似。

目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，截至今天上午共有20人確診感染武漢肺炎，目前船上其他旅客與船組員都被要求待在船上，降低傳染到日本全境的風險。

但問題在於，包括沒有出現肺炎及發燒等症狀的人在內，研判疫情可能已在海內外蔓延。

▲▼ 鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）迄今已出現20例武漢肺炎確診病例，現正於日本橫濱展開海上隔離。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號迄今已出現20例武漢肺炎確診病例。

日本北海道大學教授西浦博認為，現階段感染人數很可能逾10萬人。近半數感染者可能在沒有症狀時，就已讓疫情蔓延。

他說，目前預測感染高峰將出現在4月左右，為全球性流行做好準備，「絕對有必要備妥因應重症患者的對策」。

英國蘭卡斯特大學（Lancaster University）預測已感染患者更多，到2月4日時武漢市感染人數就達到約20萬人；香港大學也預估，1月25日武漢市就有逾7萬5000人被感染。

目前已知武漢肺炎致死率約2%，比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）低。日本鳥取大學名譽教授大槻公一說，因為各國政府未掌握到的患者可能很多，所以實際致死率可能較2%來得低；西浦預估武漢肺炎致死率約0.3%到0.6%。

大槻認為，武漢肺炎蔓延的方式或許跟2009年流行的H1N1新型流感相近。

武漢肺炎跟H1N1新型流感相似處，在於致死率低及症狀。2009年的H1N1新型流感致死率不到0.5%，且兩者都有發燒等症狀。

世界衛生組織（WHO）認為，武漢肺炎的傳染力大約是一名患者可傳染給1.4人到2.5人。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本街頭可見許多民眾戴口罩。

日本東京農工大學教授水谷哲也說，一名患者能傳染給很多人的「超級傳播者」，目前並未在武漢肺炎疫情被發現，「傳染力未來大約就維持目前的程度」。

SARS從2002年11月在中國廣東省出現首名患者，WHO在約8個月後才宣布疫情平息。一般來說，病毒毒性強容易造成患者死亡，也就讓病毒不易擴散。

像H1N1新型流感病毒毒性較弱，不會造成患者死亡，而是在患者體內增加病毒來擴散傳染。水谷說，毒性弱的病原體會慢性發展，「這次（武漢肺炎）大概也是這種形式」。相較平息SARS疫情用了約8個月，武漢肺炎疫情平息可能需要花更多時間。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲知名觀光景點也是同樣的狀況。

日本東北大學教授押谷仁說，有必要關注武漢及中國其他城市如何迎接疫情高峰及平息疫情；至於武漢肺炎感染力與病毒毒性，還需要再關注一段時間。

另一方面，H1N1新型流感病毒在全球造成傳染後，就變成季節性出現，本季流行的流感就是H1N1。日本大阪健康安全基礎研究所微生物部長生田和良說，這次武漢肺炎的病毒未來或許會是造成感冒的因素之一。

日本國際醫療福祉大學教授和田耕治說，一旦武漢肺炎疫情蔓延，一般醫療機構如何因應、並跟其他機構合作，應該預先進行商議。（譯者：黃名璽／核稿：陳亦偉）

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