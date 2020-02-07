川普彈劾案無罪釋放　痛罵政敵：邪惡又腐敗！

▲川普秀出報上「無罪釋放」的斗大標題，沐浴在眾人的掌聲中。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普5日成功「無罪釋放」，他為家人過去數個月必須忍手彈劾案感到抱歉，在「慶功宴」上也沒有對自己執政手段有任何悔意的表現。他更直接開罵民主黨邪惡又腐敗。

綜合《彭博》、《紐約時報》報導，川普6日在白宮發表對彈劾案的看法，「這是邪惡，這是腐敗，這是不乾淨的條子、洩密者和騙徒。」他說這種事情，「永遠都不應該發生在其他的總統身上」。

熟悉鏡頭的川普走進白宮東廳後，先是接受眾人的掌聲，接著舉起《華盛頓郵報》，上頭斗大標題寫著「川普無罪釋放」，隨即又是一陣熱烈的鼓掌歡呼。他說這場記者會其實更像是慶祝大會，接著無稿開講超過一小時，一一唱名讚美在彈劾案中力挺他的議員們，並為老婆子女們必須撐過這場卑劣事件而抱歉。

▲川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

與會站在最前排的包括參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）、眾院少數黨黨鞭史卡利斯（Steve Scalise）和眾議員戈莫特（Louie Gohmert）等人

川普的成功擺脫彈劾案，甚至為自己在2020總統大選助長聲勢，而他也重申就算少數幾個共和黨議員聲稱他手段不適當，也不代表他真的做錯任何事。對於在參院表決前夕公開倒戈的同黨議員羅姆尼（Mitt Romney），川普則稱他是個「失敗的總統參選人」，只會用宗教信仰當作拐杖。