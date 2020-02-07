世衛：武漢肺炎疫情進高峰期　現在談還太早

▲武漢肺炎疫情尚未達到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）6日表示，現在要說中國武漢肺炎疫情達到高峰還言之過早，同時提及單日新增確診的病例人數，首次較前一天的新增人數少。對於病毒來源眾說紛紜，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，很多病毒詳情目前還需要持續研究。

路透社報導，WHO公衛緊急事件專家萊恩博士（Mike Ryan）指出，去年12月武漢首爆發的新型冠狀病毒，現在還非常難以預料到未來的發展趨勢，「我們還處在疫情爆發的緊張狀況之中」。

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▲湖北封城現場。（圖／路透）

萊恩博士表示，疫情有其傳播循環，現在還算是短暫的穩定期，「接下來的幾天內，我們可能可以看到確診病例增加」。6日單日新增病例近3700人，5日單日新增病例近4000人，儘管減少300多人，對萊恩博士而言仍不是值得慶祝的時候，「這當然還是令人非常擔心」。

湖北染疫的人數仍在持續增長中，約佔80％，萊恩博士補充，「但我們沒有看到湖北以外的其他省份出現同樣的傳播情況，也沒有在香港、澳門看到。」這段話的末尾，萊恩博士也把台灣加了進去。

譚德塞告訴記者，「很難想像2個月之前，我們都還不知道這款病毒」，雖然現在已經得知新型冠狀病毒的基因序列、肯定人傳人、慢性病患者及老人家為高風險族群等，其他仍有許多需要深入研究，如病毒來源、實際嚴重程度及傳播能力。