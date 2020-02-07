台灣人莫斯科地鐵「戴口罩被打」！　俄國男巴頭咆哮：你是有病嗎

▲莫斯科謝列梅捷沃國際機場，旅客紛紛戴上口罩。示意圖，照片人物與內文無關。（圖／路透）



記者王致凱／採訪報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情在中國大陸爆發後，已經感染超過2萬人，並且影響全球28個國家或地區，世界各國人人自危，甚至在歐美掀起一波歧視亞洲人的浪潮。近日在俄國莫斯科地鐵，發生台灣學生因為戴口罩而遭毆打、辱罵「你有病嗎？」的事件，類似情況層出不窮。

目前在莫斯科國立大學交換的蔡同學向《ETtoday新聞雲》表示，他2月2日搭地鐵外出時戴上口罩，車廂中一名俄羅斯人卻惡狠狠地盯著他，飆罵「你有病嗎？你有病毒嗎？中國人滾，你到這裡來幹嘛？」

蔡同學說，他雖然極力解釋，但對方仍不斷對他咆哮辱罵，還用手重擊了他的頭部一下，並且作勢繼續打人。蔡同學回憶說，直到下車後，對方仍隔著車窗對他破口大罵，而車廂中其他人全都袖手旁觀。所幸他並無大礙。

蔡同學說，當時車廂內人並不是很多，而雖然車廂中戴口罩的乘客比例不高，但也有其他俄國人戴著口罩，顯然該名男子是有意挑選亞裔面孔挑釁。他說，「雖然對方只是空手，但當下還滿震驚的，第一次遇到這樣相當直接的歧視。」

蔡同學表示，隨著疫情升溫，類似事件越來越多，例如近期地鐵上，當地人看見亞洲臉孔會刻意迴避，或是有同學去超市購物，也會聽見路人抱怨「這麼多中國人，一定很容易被感染」，甚至有台灣朋友遇到有當地人作勢拿椅子砸他。

另一位在在聖彼得堡大學唸書的李同學也說，他2月3日下午在馬雅科夫斯基站出口等人時，也遭一名當地人騷擾，還被人故意潑果汁。雖然該地鐵站人潮眾多，但即使他以俄語求救，其他俄國人見狀也沒有任何反應。

▼台灣留學生在聖彼得堡，也遭人惡意潑灑果汁。（圖／李同學提供）



李同學說，最近幾天當地防疫措施越來越嚴格，歧視情況也越來越多，例如他上星期從愛沙尼亞要回俄羅斯，過邊境時海關見到他就急著打電話叫人來檢查，還一度不肯放行，所幸當時有俄羅斯友人同行，他才得以順利通關。

俄羅斯於1月31日首次確認境內出現2例確診個案；俄羅斯總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）先前已經簽署命令，關閉俄國與中國之間的邊境，包括俄中邊境上的16個通關口岸。俄通-塔斯社、路透社等外媒先前報導，俄羅斯當局正在討論驅逐感染新型冠狀病毒外國人的程序，防止新型冠狀病毒在境內傳播。

根據我教育部國際及兩岸教育司公布的數據，2019年度台灣共有160名學生赴俄羅斯留學。外交部則在莫斯科設有駐俄羅斯代表處，提供在俄台灣人必要協助。

▼謝列梅捷沃國際機場一名維安人員戴上口罩。（圖／路透）



►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～