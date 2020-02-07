大澤隆夫也想加入「放浪家族」問試鏡　岩田剛典：我跟HIRO商量一下

記者蕭采薇／綜合報導

日本年度話題科幻電影《全境失控》，累積票房更已經高達3.8億日圓（約新台幣1.04億元）。導演入江悠率領主要演員大澤隆夫、岩田剛典前往大阪進行謝票活動。大澤隆夫好奇岩田剛典所屬的團體「三代目J Soul Brothers」，直問：「三代目下次的試鏡在什麼時候？有年齡限制嗎？」

▲《全境失控》主演大澤隆夫、岩田剛典謝票。（圖／采昌提供）

《全境失控》票房告捷，導演入江悠率領主要演員大澤隆夫、岩田剛典前往大阪進行謝票活動。尤其片中的巨大下水道場景，就是選在大阪的寢屋川市進行拍攝，這回重返大阪，也讓大澤有感而發：「當時是從清晨拍到深夜，幾乎沒辦法好好享受這個地方，所以很高興睽違一年半，能再度來到這邊。」

▲《全境失控》日本票房高達3.8億日圓。（圖／采昌提供）

導演入江悠也笑說：「當時都待在地下拍片，這回終於來到地面上了。」此外，岩田也分享對大澤的第一印象：「拍攝前覺得他是個很酷的人，不過當熟識之後，發現他常跟我們與工作人員分享有趣的事情，是個十分友善的人。」大澤也對岩田表示：「他真的很帥，走到那裡都人氣滿滿。這次看他搖身一變，成為冷酷的角色形象，也感受到他身為演員的強烈氣場。」

▲岩田剛典隸屬於人氣團體「三代目J_Soul_Brothers」，讓大澤隆夫對他感到好奇。（圖／采昌提供）

岩田剛典隸屬於人氣團體「三代目J Soul Brothers」，這也讓大澤隆夫對他感到好奇，並在活動中透露：「電影殺青之後，我們其實聊了滿多，像是三代目下次的試鏡在什麼時候？有年齡限制嗎？要幫我確認一下！」而這「入團」詢問，也讓岩田笑說：「我會去跟HIRO（放浪兄弟的隊長）商量看看。」《全境失控》台灣將於2月14日在台上映。