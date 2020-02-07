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日產量約為400萬片！台灣「口罩量不夠」　董座曝關鍵原因

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台灣口罩品質好，成本也較高，因此早期競爭不過低價的中國口罩。

圖文／鏡週刊

台灣身為口罩進口國，每年約進口4億片口罩，目前日產量約為400萬片，為何緊急時刻口罩不夠？華新醫材董事長鄭永柱解答，口罩因門檻較低，許多國家如中國製作口罩挾有成本優勢，當口罩大多倚賴進口，台灣口罩商就沒有生存空間，自製產量當然不多。

請繼續往下閱讀...
 

以醫療用手套起家的華新醫材，自2003年SARS爆發後才投入口罩製作，鄭永柱坦言，「剛開始口罩成績只是平平，因為口罩市場走下坡了，SARS以後市場需求就少了。」

當時華新的口罩為小規模生產，賣給原本手套客戶，仍有生意，但「那時候大陸、泰國他們的口罩已經相當強了，它的成本更低。」不和低價口罩削價競爭，鄭永柱決定研發功能型口罩，他研究1年推出鑽石型口罩，比一般平面口罩更立體而得名，口罩中間2側各多1道直立皺褶可以展開，呼吸空間更大，可免於口鼻碰觸口罩，「所以講話時口罩比較不會動，呼氣不會從上面漏掉，眼鏡不會起霧，密合度更好，口紅也不會沾到。」

鄭永柱研發有專利的鑽石型口罩，提升舒適度，沒想到反而難打進醫療院所。

原以為口罩有專利，舒適度提高，可更好打進醫療院所，鄭永柱沒想到，獨特口罩因為無法與其他品牌同款產品比價，通常被醫院採購排除在外，「鑽石型口罩只有我們有，他們沒有辦法比價，反而獨特的東西要賣給民眾，不能賣給醫療院所，醫生喜歡也無法大量採購。」

台灣口罩業只能小而美，無法做大就是因為成本問題。

鄭永柱感嘆，台灣口罩業只能小而美，無法做大就是因為成本。在疫情爆發前，很多人買口罩只看價格或樣式好看與否，比較不會考慮到久戴的舒適度，武漢肺炎爆發後，華新觀光工廠前每天大排長龍，是鄭永柱始料未及，也並不樂見的情景。


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