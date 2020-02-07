為台灣拼命趕工做口罩　72歲的他一天只睡3小時

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情爆發，華新醫材的口罩成了台灣人最渴望的產品，觀光工廠每天都有人龍包圍。

華新是全台前三大的醫療用手套與口罩製造商，年營收5億元。董事長鄭永柱以醫療用手套起家，因在SARS期間自主隔離，動念生產更舒適的口罩，還曾被黑道威脅賣貨，引來警察駐廠。

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市面上口罩仍供不應求，鄭永柱直說想擴增產線，無暇思考疫情過後產線是否閒置，點子王做的已經不只是口罩，而是台灣人的安全感。

採訪這日早晨8點多，華新醫材原定發放500張號碼牌給欲買口罩的民眾，因政府前晚喊卡，宣布全面徵收管控，門口大大貼上「今日停售」。觀光工廠門口被鼓譟民眾團團圍上，憤怒男子隔著鐵門破口大罵：「不能害大家沒有口罩，你們工廠不能說停就停嘛！政府也不能這樣做，排3個多小時了！」

抱怨聲此起彼落，董事長鄭永柱耐心解釋，臉上始終掛著親切笑容，「接下來平面口罩會增加到12條產線，6條新產線1天產量60萬，6條舊的40萬，預計1天可產100萬片。」語畢各家媒體記者湧上，詢問供貨量與政策影響，緊接著彰化縣田中鎮鎮長也等著和他討論因應方式與建議，還有開不完的內部會議，鄭永柱忙到沒時間吃飯，簡單塞了幾口，連上廁所都大喊：「等我一分鐘，馬上回來。」又繼續下個會議。

自農曆年前開始，鄭永柱幾乎每天都有記者會，客戶與親朋好友索取口罩的電話沒有停過，還要和政府開會，緊盯產量，72歲的他1天只睡3、4個小時，未顯疲態，也不喊累。政府宣布口罩全面管控的第一天，是鄭永柱最忙碌的時刻，他仍抽空1個半小時接受專訪，蒼白的頭髮來不及整理，有些凌亂，「在這個時候能為大家服務，都是光榮的，我們也體諒民眾，要讓他們抱怨一下。」即使政府暫停出口口罩1個月，國外客戶仍不停下訂，外銷訂單已排到6月。



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