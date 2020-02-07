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看好美國市場利基　陽明海運開闢東地中海往返美東新航線

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▲陽明海運宣佈將與海洋網聯船務、中遠海運以及東方海外等航商，共同開闢嶄新東地中海往返美國越大西洋航線。（圖／陽明提供）

▲陽明海運宣佈將與海洋網聯船務、中遠海運以及東方海外等航商，共同開闢嶄新東地中海往返美國越大西洋航線。（圖／陽明提供）

記者林淑慧／台北報導

看好美國東岸航運市場利基，貨櫃航商逆勢開闢新航線。陽明海運宣佈將與海洋網聯船務、中遠海運以及東方海外等航商，共同開闢嶄新東地中海往返美國越大西洋航線(East Mediterranean - America Service，簡稱EMA)，提供更有效率且全面的運送品質。

陽明海運表示，著眼東地中海往返美國東岸的利基市場，EMA航線的開闢將可提供當地客戶更便利且具競爭力的運送時間，同時，透過規劃義大利熱內亞(Genoa)和西班牙阿爾及西拉斯(Algeciras)二大靠港，不僅可致力於此兩港之西向貨儎，亦可多段利用提供多樣化的地中海區間服務，大幅提升地中海航線布局的綜效。

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EMA航線將由四家航商聯合營運，共同配置6艘巴拿馬極限型船舶，提供東地中海往返美東的週班服務，預計於4月首航，靠港順序為美信(Mersin)、海法(Haifa)、亞歷山大港(Alexandria)、伊斯坦堡(Istanbul)、派里厄斯(Piraeus)、熱內亞(Genoa)、阿爾及西拉斯(Algeciras)、紐約(New York)、諾福克(Norfolk)、沙瓦納(Savannah)、阿爾及西拉斯(Algeciras)、美信(Mersin)。

陽明海運地中海區域中心持續深耕當地市場，除了本次新增的EMA航線，同時配合THE聯盟之亞洲-地中海航線(MD1、MD2、MD3)、西北歐-地中海快線(NEX、NET)、黑海支線(IBX)、以及目前現有西地中海-美東越大西洋航線(AL6、AL7)，可為客戶帶來更綿密、便捷的運送服務。

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