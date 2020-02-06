快訊／鴻海旗下子公司加入「口罩生產線」　日產200萬片

▲工業富聯口罩生產線，設備及口罩實現全自動化。（圖／翻攝富士康）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下富士康今（6）日在微信公眾號公告，口罩作為疫情防控的戰略資源，目前在全球都出現供需短缺的現象，因此集團旗下工業富聯在龍華園區首次導入口罩生產線，並已經在5日順利試產，目前正在申請產品品質認證，預計2月底可日產200萬片。

富士康表示，面對新型冠狀病毒肺炎疫情，口罩作為疫情防控的「標配」和戰略資源，目前在全球都出現供需短缺現象，部分地區甚至出現一罩難求的狀況，因此為了在這場分秒必爭的「戰疫」中，早一天做好疫情防控物資保障工作，因此集團旗下工業富聯近日在龍華園區首次導入口罩生產線，並在5日順利試產，目前正在申請產品品質認證。

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富士康指出，借助自身在生產管理、市場協同、技術輸出等方面的能力與優勢，打通原材料採購、設備製造、產品生產等全產業鏈，從源頭增加醫用口罩的生產供應，相關產能預計在2月底可達到日產200萬片，不僅將最大限度滿足集團員工防疫需求，還將視情況積極對外支援輸出，為當前疫情防控工作提供有力支撐。

▲富士康廠區內愛心觀察區，定時為員工量測體溫。（圖／翻攝富士康）

同時，富士康為了百萬員工健康，依託集團「香信」等內部自研App，透過員工每日在線健康狀況申報，運用系統大數據分析處理，實時掌握集團員工健康狀況動態，提高疫情相應速度，如發現異常，可迅速作出反應，做到早發現、早隔離、早治療。

人流防控方面，富士康借助工業富聯的影像大數據技術，將新一代紅外人體測溫設備「智能紅外熱成像體溫監測系統」部署在深圳園區出入口，可快速檢測人體體溫，並對可疑情況進行第一時間報警，更在鄭州、成都等主要園區，配備有紅外人體測溫設備及額溫槍，做好防疫工作。

此外，富士康公告，集團從1月29日起已開放18條跨境救援物資免費運輸綠色通道，截至2月1日，120萬片口罩、1351件防護服，以及消毒液、耳溫槍等醫療物資已經陸續送達中國大陸各地政府、社會捐贈團體、公益慈善組織、相關醫療機構，並確保海外救援物資安全及高效送達疫情一線。