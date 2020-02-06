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首宗！海關破獲貨櫃走私口罩　查獲3000多片

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一例一休,貨櫃減少,假日停工休息（圖／記者林世文攝）

▲貨櫃示意圖（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延，政府禁止口罩出口1個月，關務署高雄關今（6）日表示，2月3日在出口至菲律賓貨櫃中，查獲夾藏管制口罩3474片，此為口罩管制出口以來，第一宗於海運出口貨櫃查獲違規出口的管制口罩，也是單次查獲口罩片數最多者。

關務署表示，口罩已經列為查緝的重點項目，自今（2020）年1月24日至年2月5日止，已分別自旅客攜帶出境及以郵包、快遞、貨櫃等方式運送出口等處，查獲違規出口管制口罩計582件，查扣口罩數量13萬8,302片。

請繼續往下閱讀...

此次高雄關查獲的出口貨櫃夾藏口罩案件，是一個40呎貨櫃，原申報貨名為H型鐵及玻璃纖維桶，關員開櫃檢查時，櫃口以一大型養殖桶擋住，經以大型機具移開後，該貨櫃的最底層查獲夾藏口罩3474片。查獲的違規管制口罩均已由海關人員儘速移送衛生福利部疾病管制署指定之地點，全力配合國內防疫需求。

關務署呼籲，民眾務必配合政府相關防疫規定，於管制期間內，出境旅客每人攜帶口罩最多為5盒(250片)，且不得以郵寄、快遞或貨運方式出口，請民眾共體國艱確實遵守，以免因違反規定遭海關裁罰，海關亦將持續加強出口貨物的查緝。

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