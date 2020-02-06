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口罩原料夠不夠？經濟部盤點產能回應了

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▲經濟部今（6）日盤點最新產能後表示，口罩日產能成長到1000萬片時，每日約需40噸，而國內供應能力是每日可產60噸，原料相當充足。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（6）日盤點最新產能後表示，口罩日產能成長到1000萬片時，每日約需40噸，而國內供應能力是每日可產60噸，原料相當充足。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，政府力拚提升國內口罩產能，外傳製作口罩的不織布原物料不足，經濟部今（6）日盤點最新產能後表示，口罩日產能成長到1000萬片時，每日約需40噸，而國內供應能力是每日可產60噸，原料相當充足。

經濟部表示，確認既有產線的產能。在廠商重新啟用封存機器，國軍也陸續補充人力後，目前每天可生產320萬片、下週將增加到390萬片/日、下下週再增加到460萬片/日，這些原物料都已確認。

請繼續往下閱讀...

經濟部指出，預計三月上旬新增產線可以完成，每日可再增加產能600萬片，讓總產量達到1000萬片/日，需要的原物料也同樣已盤點，供應無虞。

官員舉例指出，像口罩的「不織布」，當每天生產400萬片口罩時，需要18噸不織布；產能成長到1000萬片/日的時候，每天需要40噸；而國內供應能力是每日可產60噸，所以相當充足。

至於其他口罩原物料，包含口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏等等，經濟部也已經與各家原料商確認，供應量充足。

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