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日本的「殘念檢疫」慢半拍　日人狂讚台灣：防疫嚴格迅速

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本已經出現45例新型冠狀病毒確診案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，台灣截至目前已有16例確診案例，日本境內則出現45例確診病例。旅遊資訊網站「樂吃購！日本」創辦人吉田皓一分享看法認為，台灣防疫措施啟動地迅速且嚴格，日本則顯得慢半拍。

隨著新型冠狀病毒確診人數增加，日本逐漸提高防疫層級，也衝擊到日本觀光人數。例如北海道4日開幕的札幌雪祭活動，主辦單位在現場設置消毒液供遊客使用，但今年參觀人次恐怕仍會較去年下滑。

日本電視台（Nippon TV）節目邀請熟悉台灣社會情況的日本觀光情報網站「樂吃購！日本」創辦人吉田皓一分享看法。主持人提到近日停靠日本的郵輪陸續出現旅客確診感染武漢肺炎，令人憂心是否衝擊港台訪日觀光客人數。吉田則說，近日在台灣社群網站上的一大話題為日本的「殘念檢疫」，意為對日本防疫措施感到可惜。

吉田說，台灣防疫制度相當嚴格，且實施得非常迅速，相比之下日本就顯得緩慢，台灣也開始有聲音認為日本防疫措施有些寬鬆。吉田舉例，台灣早在疫情爆發之初就禁止中國遊客入境，比日本更早提高防疫層級。

他又說，或許會令日本人感到吃驚的是，台灣已經禁止口罩出口，且現在的台灣街頭幾乎人人都戴著口罩，相較之下日本或東京大概還有一半的人沒有帶口罩。吉田說，日本社會目前的氛圍，據說也讓台灣人心想「真的不會有問題嗎？」

吉田認為，台灣此次對武漢肺炎防疫不敢鬆懈，正是與2003年爆發的SARS疫情有關；當年台灣共有73名患者不幸病逝，台灣記取該次教訓，建構了迅速且嚴格的防疫機制。

至於日本的「殘念檢疫」是否會影響赴日旅遊人數。吉田表示，台灣旅行社人員像他透露，現階段前往日本觀光的旅行團大約減少2成；日本當地旅遊公司則表示，雖然中國遊客銳減，但來自台灣和香港的遊客人數減少幅度仍較小。

吉田提醒，假如未來日本境內確診人數持續增加，或是日本政府決定提升防疫措施層級，很有可能暫緩觀光客前往日本旅遊。

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