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友達前副董事長陳炫彬領軍　創Allxon奧暢雲推動軟硬雲整合

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▲奧暢雲董事長陳炫彬、執行長劉厚儀和宏碁董事施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Allxon奧暢雲正式啟動服務。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

從宏碁（2353）獨立出來的軟硬設備整合商「Allxon奧暢雲」今（6）日正式啟動服務，並請來友達前副董事長暨執行長陳炫彬，重回台灣ITC產業搶攻，目標用全雲服務，推動台灣唯一軟硬雲整合開放生態系，並預計最快今年底至明年初啟動A輪募資。

Allxon奧暢雲是開放式的智能設備管理服務平台，成立於2019年10月，由奧暢雲董事長陳炫彬、執行長劉厚儀和宏碁董事施宣輝共同創辦，主要是建立一個AIoT的雲端管理平台，透過企業對企業（B2B）的訂閱制收費來做商業模式，目前合作公司已超過10家。

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陳炫彬表示，Allxon奧暢雲可有效鏈結硬體、軟體與維運服務，不管是Windows、Android、Linux等不同作業系統，或是任何品牌的硬體，都可透過Allxon奧暢雲統一的入口平台去佈建、監管、即時除錯、遠程更新等，幫助全球AIoT智能化設備發揮高效能，並將軟硬體管理上雲端做有價值的結合。

▲奧暢雲董事長陳炫彬、執行長劉厚儀和宏碁董事施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲奧暢雲董事長陳炫彬。（圖／記者姚惠茹攝）

陳炫彬指出，Allxon奧暢雲的目標市場鎖定在AIoT企業客戶，針對系統整合商 (SI)、維運管理商 (MSP)、獨立軟/硬體商 (ISV/IHV)提供六大服務，分別是設備快速開通與安 全汰換服務、遠程傳輸更新(OTA)、遠程監控管理(RMM)、遠端障礙排除 (DR: Disaster Recovery)、預警管理功能，或是量身訂制解決方案。

陳炫彬說明，最獨特的是目前唯一提供開放式AIoT設備管理平台的廠商，協助客戶將硬體的管理帶到雲端進行整合，進而對物聯裝置做更全面的遠端管理，像是與Apacer宇瞻科技合作，開發SSD使用行為監控上雲服務，針對SSD健康狀態，像是溫度、壽命預估、異常斷電提供遠端即時監測管理與示警，減少突發性故障發生，降低維護成本。

陳炫彬強調，Allxon奧暢雲成員歷練從IaaS到PaaS再到SaaS，最後創立專注SaaS的Allxon奧暢雲公司，期望為台灣開創一個開放並能持續優化的全雲生態系，並將優秀的軟硬雲整合，讓設備廠商不用投入龐大資源去建設一個雲端，就可以享受雲端的好處。

陳炫彬說明，根據過往客戶回饋統計，Allxon奧暢雲合作能讓系統整合商及維運管理商至少節省3成運營成本，最高甚至可達到68%，並鎖定智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧家庭監控等應用，未來更有計畫前進日本、美國、歐洲等市場。

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