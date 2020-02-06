史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

▲根據統計，2019年國銀對中小企業放款餘額達4,599億元，創下史上次高水準。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，2019年放款餘額達4,599億元，創下史上次高，目標達成率達170.34%，其中土銀、華南銀、合庫銀、台企銀、國泰世華銀等5家放款最多。

根據金管會統計，2019年本國銀行對中小企業放款餘額達6兆8,979億元，較2018年底大幅增加4,599億，一舉改寫歷史次高水準，僅次於2010年的4,721億元；中小企業放款戶數達29萬1,551戶，較2018年底的24萬8,473戶，年增4萬3,078戶。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計目標達成率達170.34%，也就是超越當初設定的目標達成率。

金管會銀行局表示，2019年中小企業放款創下史上次高，主要是金管會新增放款戶數、小型和新創公司的考核目標與獎項，鼓勵銀行對中小企業放款。

觀察放款前5大銀行，2019年底相較於2018年底，對中小企業放款最多的銀行有3家，依序為土地銀行（606.83億元）、華南銀行（448.59億元）、合庫銀（437.36億元）、台企銀（348.93億元）及國泰世華銀（313.12億元）。

統計指出，2019年12月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.87%，占民營企業放款餘額比率為65.61%，均較上月底的比率增加1.13個百分點。

另外，去年12月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.34%，較上月底減少0.02個百分點。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。