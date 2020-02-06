國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

▲根據統計，國銀全體銀行2019年稅前盈餘達3,607.3億元，年增率7.9%，創下史上新高。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布2019年本國銀行獲利表現，國銀全體銀行2019全年稅前盈餘達3,607.3億元，年增率7.9%，一舉創下史上新高，其中國際金融分行（OBU）、海外分行獲利表現最亮眼。

根據金管會統計，2019年1至12月本國銀行稅前盈餘達3,607.3億元，年增率7.9%，一舉創下史上新高，其中國內總體分行達2,196.2億元，年增0.9%；國際金融分行（OBU）獲利為959.2億元，年增21.2%；海外分行達409.4億元，年增21.7%；大陸分行達42.6億元，年增14.6%。

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去年國銀在OBU、海外分行表現亮眼，獲利皆逾2成。金管會銀行局副局長莊琇媛表示，OBU主要是投資收益、利息淨收益增加所致，主要是反映美國降息，銀行持有固定收益的有價證券收益增加，外幣利差比較好，則反映在利息淨收益上，而大陸分行主要是投資利益增加，以及呆帳費用、保證責任提存少。

另從單月來看，12月國銀稅前盈餘中，大陸地區分行獲利1.9億元，較上年減少61.4%，莊琇媛指出，大陸地區分行主要是銀行增提呆帳準備所致，部分銀行在半年或每季重新檢視放款或授信，視情況增提準備。

至於武漢肺炎疫情是否會影響今年第1季獲利，莊琇媛說，這幾天疫情較為激烈，尚未得知何時會受到控制，因此對銀行營運的影響也會持續觀察。

統計指出，截至2019年12月底，本國銀行放款總餘額為29兆6,858億元，較上月底減少411億元；逾期放款金額為636億元，較上月底減少47億元；逾期放款比率為0.21%，較上月底減少0.02個百分點。

金管會表示，去年12月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為651.78%，較上月底605.51%，增加46.27個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。