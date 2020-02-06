武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

▲金管會表示，根據銀行初步回報，台資銀行在大陸封城或小區域封閉管理地區設有據點，目前有101人留守當地。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，金管會今（6）日表示，9家台資銀行在大陸封城或小區域封閉管理地區設有據點，目前共有220台籍員工，其中101人留守當地，目前一切安好，尚無確診案例，同時也要求所有銀行若有確診案例或變更辦公方式，必須要立即通報主管機關。

金管會銀行局表示，根據銀行初步回報，到今天為止，共有土地銀行、台北富邦銀行、中小企銀、台銀、合庫銀、華南銀、彰化銀、兆豐銀、永豐銀共9家銀行在大陸封城或小區域封閉管理地區設有分支機構，其中武漢封城，封小區則有南京、福州、寧波。

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銀行局指出，9家台資銀行在大陸據點的台籍員工，以南京地區占最多，其中彰銀南京分行及子行，共有29人留守當地，加上永豐南京子行16人，總計有45人留守南京。

再者是福州地區，台籍員工共有32人留守，分別是彰銀南京子行的福州分行（3人）、台銀福州分行（8人）、合庫銀福州分行（13人）、華銀福州分行（8人）；第三為武漢則有13人留守，依序為土銀（6人）、富邦華一銀行武漢分行（0人）、中小企銀（7人）；最後，寧波則有11人，兆豐銀寧波分行的台籍員工全數留守。

這9家台資銀行在陸共有119名台籍員工，其中101人留守當地，銀行局也提及，目前台籍員工一切安好，也請各銀行規劃應變措施，國內、外有確診員工或變更辦公方式都要立即通報，總行也與分行密切聯繫。

另據當地金融主管單位規定時間營業，武漢地區延至2月14日開始營運；南京、寧波、福州地區則從2月3日開始營業，多採2班人員輪班，2月6也正常營運。