鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

▲海關示意圖。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

武漢疫情深溫，為讓國內防疫醫用器材供應充足，衛福部食藥署、財政部關務署今（6）日聯合決議放寬「防疫用醫療器材」包含口罩、耳溫槍、耳溫槍膠套以及酒精棉片等，一定數量以下海關逕自放行，即使超過數量，只要是自用，也免食藥署的許可證，只要簽自用切結書即可。

根據了解，口罩限量1000片以下（約20盒）、耳溫槍3個、耳溫槍膠套1000個、酒精棉片1000個，只要是旅客、快遞、郵包等進口，海關都直接放行。但是如果超過數量，像是旅客的話，海關還是會請旅客到紅線櫃台（要申報）簽切結書，然後就會放行。

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關務署表示，之所以要簽切結書，主要是不少民眾詢問，如果從海外攜帶口罩1萬片回來，到底會不會被海關盯上，為了讓民眾更明確規範，才會訂立1000片以上要簽自用切結書，也就是不能夠販賣。此外，海關也會將切結書轉交食藥署與衛生局，以方便衛福部追查醫療器材的流向，避免有心人士趁機謀取暴利。

據表示，民眾填寫自用切結書裡，要詳細填寫品項、規格、型號、廠牌及數量（必須為最小單位），以口罩為例，就必須填寫某某牌醫用口罩，型號:ABC-123，共多少片等；並且留下進口人或入境者的姓名、地址與身分證字號與電話。該彈性規範，海關與食藥署預計自即日起施行至4月底止，並視當時的疫情與供需情況，決定是否延長。

▼4大防疫醫療器材進口免許可證、免申報規範。（圖／食藥署提供）