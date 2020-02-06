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德商助攻口罩產線零組件調貨　經長：新產線挹注產能三月起達千萬片

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▲經濟部長沈榮津表示，武漢肺炎疫情將使歐美廠商加速檢討在大陸的生產基地，有助於台灣被重新定位為高階製造中心。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津表示，武漢肺炎疫情將使歐美廠商加速檢討在大陸的生產基地，有助於台灣被重新定位為高階製造中心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

全球為防疫瘋搶口罩，經濟部長沈榮津今（6）日表示，政府斥資2億興建口罩新產線，原訂向日商進口機器設備的關鍵零組件，但因其在中國大陸設廠，廠商緊急轉向德商下單調貨，預估三月起國內口罩日產能上看千萬片。

經濟部長沈榮津今天晚間出席德國經濟辦事處2020台灣經濟展望會，談及近期口罩一罩難求，他特別感謝德商的協助，國內口罩未來每週日產能可增加70萬片，兩週後可望達到460萬片。隨著60台新機具投入生產後，3月上旬產能可達到1000萬片。

請繼續往下閱讀...

武漢肺炎持續延燒，衝擊台商在大陸的復工腳步，各界關注會否加速台商回台投資佈局？對此，沈榮津表示，中美貿易摩擦後已帶動一波台商回台，這次疫情將使歐美廠商加速檢討在大陸的生產基地，有助於台灣被重新定位為高階製造中心，台德之間可望鎖定半導體與離岸風電領域加深合作。

沈榮津指出，台灣未來在半導體的投資，將有新台幣2.7兆元的投資額度，可望帶動歐美半導體設備和材料商來台投資，其中，默克公司就是看準半導體材料商機來台投資的最好例子。

經濟部表示，從中美貿易戰到武漢肺炎，顯示台商必須分散生產基地、分散市場，才能夠分散風險，政府定調將加大力道支持台商回台投資，經濟部的單一窗口也會用更快的速度，全力支持台商回台投資。

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