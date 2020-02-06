空頭如來襲　如何掌握時機翻身

文／理周教育學苑．方鈞

Ｑ：全球武漢肺炎疫情肆虐，除了國際股市大跌外，台股新春開盤第一天也應聲大跌將近700點，面對全球性恐慌賣壓，投資人紛紛出清手中持股，也有不少人摩拳擦掌等待進場搏翻身，面對市場如此空方巨浪，投資人該如何自保？是否能趁此機會一舉翻身？

Ａ：年前台股來到高檔區後投資人追高意願不大，只要是金融市場都有多空循環現象，特別是二○○八年底加權指數一路從三九五五漲到一二一九七點，歷經十二年多頭，這次大跌是否為接下來大空頭市場拉開序幕，大家密切觀察。

面對每一次股市崩跌，都會帶來財富重組機會，投資人該如何布局？最簡單的方式是等待台股跌到六千點下開始分批買入資產，像是權值股或房地產，若不知購買哪些股票也可以直接買入台灣50(0050)或元大高股息(0056)，等待景氣變好後，就能為自己創造被動收入。

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雖然上述方式簡單，但對於手中現金有限的朋友卻不足以達到翻身目的，積極一點作法是在下跌時先「壯大本金」，上漲時「買入資產」，空頭市場下跌速度是多頭市場三倍，如果使用槓桿商品搭配加碼技巧，短時間要達到十倍以上獲利並不難，空方槓桿商品包括台指期、海期、外匯保證金、選擇權買方、個股期貨等，以下做簡單比較。

台指期及選擇權主要是參與加權指數漲跌，適合只知道大方向的投資朋友；海期及外匯保證金主要是參與國際市場，像是小道、小那、恆生、A50等國際指數；個股期貨標的物則是個股。需準備資金以選擇權買方較小，其次則是外匯保證金、小台、個股期貨、大台、海期。操作難易度上選擇權買方因為多了時間價值變數操作較難，其他則依據線圖操作即可。

上述商品由於使用槓桿原理，建議不須投入太多資金，以可用資金一○％投資即可，上半年以練習技術為主，等到真正開始崩跌後再一一布局，理周教育學苑也針對各項投資工具使用加強，更多資訊歡迎洽詢。

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