凱達大飯店：都會享受連假新選擇

文．洪寶山

行經萬華火車站，不遠處即能看見與台鐵共構、聳立於艋舺古都的地標─凱達大飯店。外觀採雙子星設計，自建築、設計至施工，皆以節能減碳為目標，採用綠建材、天然採光設計、省水標章衛生設備、節能燈具及空調節能系統，並榮獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」，不只提供旅人舒適的休憩空間，也為環境永續付出一份心力。

凱達大飯店隸屬於凱撒集團旗下全新品牌，為全台第二大量體國際型飯店，開業至今邁入第三年，住房率已達八成六。從硬體建設講求環保設計，到接待大廳的軟體服務，每個角落都能看見凱達大飯店在經營上的細緻與獨特風格，期許在凱撒光環之外，創立獨樹一格的飯店新概念。

「想像．都會」飯店品牌創新革命

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「沒有籌備過飯店，就不叫飯店人」，凱撒集團副總裁暨凱達大飯店總經理皮金營，投身飯店工作三十八年，從訪談過程中，可以觀察到他對飯店工作的執著與熱情，並將這股熱情注入飯店經營，「我們希望『凱達』不是凱撒的副品牌或次品牌，而是一個全新品牌」，皮金營表示，凱撒集團在市場上擁有一定知名度與市占率，但凱達作為全台第二大量體的國際型飯店，應該要有新定位與挑戰。

凱達大飯店全館共七百五十個房間，佇立在台北西區精華地帶，如何跳脫傳統飯店經營風格，卻又不失凱撒集團既有品牌特色，成為開設凱達之初首要解決的問題，「作為新品牌，當民眾得知凱達與凱撒之間的關聯性時，反而有一種期待感，會好奇『凱達哪裡不一樣？』」，皮金營笑說這是種洞悉消費者心理的行銷手法，也成功在短時間內打開凱達的知名度。

走進飯店大廳，迎面而來的是穿著酒紅色制服的門侍小姐，親切問候每位旅人；再往裡走，一座座水晶吊燈裝飾，寬敞的接待空間，報到動線設置井然有序，即便辦理入住的旅人絡繹不絕，仍讓來往的人們感到舒適、明亮。

皮金營自信的說：「我們希望讓旅客從大廳到客房，甚至在餐廳用餐，都可以感受到禮節與態度」，真心對待每一個人是初衷；「品味、品質、品藝文；感動、感性、感溫暖」是凱達大飯店提供給每位顧客的價值與服務。

風格多變「輕」時尚

西門町長期以來是台北人潮聚集所在，尤其近年許多日、韓、星、馬與港澳旅客來訪，市場需求增加，大小不一的旅館、飯店林立，但是，很少有像凱達如此規模的大型飯店進駐，「雖然面對市場競爭壓力不小，我們堅持用『愛』服務每位旅客！用『溫暖』觸動每位旅人的心」，皮金營驕傲的指出，在團隊努力下，即便部分同行有感於中國旅客銳減的壓力，凱達單月最高卻可創下九成住房率。

相對於其他中小型旅館、民宿品質參差不齊、價格浮動、雜亂無章，五星級等級的凱達大飯店，除了凱撒集團的傳承保證，實際提供的服務、環境品質與安全度也絕對值得信賴。

然而，銷售七百五十個房間還需要多方面考量與計畫，不只要製造話題，也要有本事留住客人。飯店經營講求服務第一，對於旅客而言，更重要的還有住房風格，這些年網路紅人、部落客迅速竄起，文青、古典、簡約各種時尚風格成為民眾爭相追尋的目標。

凱達大飯店整體風格以年輕時尚、簡潔、便利性為主，房間布置分為三種風格：輕工業、豪華、雅致，內裝講究，無使用甲醛，企圖滿足不同旅客需求，也要讓客人住得安心。

另外，所有客房均採用台灣綠色環保沐浴品牌，並採用酒瓶式沐浴備品，有效降低塑膠瓶使用，皮金營特別指出，據統計，開幕至今所省下的塑膠瓶相疊，有四十五座台北101大樓的高度，不但減少對環境造成的負擔，也讓旅人盡享綠色時尚的住宿體驗。

除此之外，皮金營認為，在地文化深耕，與當地居民、店家合作與互動，是凱達能開創佳績的關鍵之一，「不管飯店開在哪裡，當地文化都是非常重要的部分」，建立於復古風味的舊城區，融入在地文化和當地風俗民情，尊重當地居民意見、聯繫交流，參與里民活動、推廣特色文化，積極結合附近剝皮寮、龍山寺、艋舺夜市及西門町等景點，並提供回饋萬華區居民餐飲優惠(萬華區或中正區設籍或工作者享八五折優惠，六十歲以上長者享七五折優惠)，凱達大飯店的經營，不只要飯店贏，也希望帶動整個萬華地區整體經濟繁榮，成就雙贏。

在地文化「酷」美食

凱達大飯店最吸引人的部分，還有讓旅人與國人都讚不絕口的頂級創意美食。眾所周知萬華美食豐饒，鹹粥、控肉飯等傳統美食絕對讓旅客垂涎三尺，如何從傳統在地美食中「煮」出一片天？

皮金營強調，當旅客詢問何處用餐時，會向他們推薦附近的傳統小吃，但凱達餐廳反而吸引許多當地客人，「箇中原因在於，中西式創意料理，是我們最大的特色」，以家宴中式餐廳為例，由戴于益行政主廚領軍，善用豐富的食材，以多種調理養身食材入菜，並推出創意與文化兼具的「宮廷佛跳牆」，讓每位品嘗過的民眾唇齒留香。

如果喜歡異國料理的民眾也別失望，百宴自助餐吧有一大片落地窗環繞著用餐空間，餐檯上各式異國美食、海鮮創意料理，品嘗的不只是美食，還有優雅時光。最讓人驚豔的是，凱達大飯店在住房設置用心，餐點上也屢創佳績，「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」，館內98酒吧推出「爽口番茄牛肉麵」，加入紅麴、洋蔥等特製香料熬煮的獨到湯頭、精選美國Choice特選牛肉與牛腱，讓人驚豔的味覺饗宴，取得「2019優選店家」榮譽。

無論是中西式餐點，皮金營描繪每一道菜色皆「色香味」俱全，各有其特色，挑逗著每位民眾的味蕾。

連假何處去 恐龍親子專案在凱達

好吃、好玩、又好住！帶著連鎖品牌優勢，高品質的住房服務，凱達大飯店主要客群除日韓旅客以外，也有許多歐美商務人士，二○二○年更希望能拓展國內市場，增加國人入住率。

第一季(一至三月)凱達大飯店即推出親子住房專案，藉著過年檔期提早、寒假延長之際，提升國人旅遊市場，帶動住宿消費意願，特別與名列世界三大恐龍博物館之一「日本福井縣立恐龍博物館」來台展出的「超大恐龍展」合作！推出「恐龍假期溜小孩」家庭住房專案，二○二○年三月十五日以前，家庭四人房(含四份早餐、恐龍展門票四張、獨創恐龍甜點二份)，家庭三人房(含三份早餐、恐龍展門票三張，獨創恐龍甜點二份)，每人只要一二七五元起(詳情請見官網活動頁面：https://www.caesarmetro.com/zh-tw)，皮金營預估兩個半月的銷售時間，會為飯店帶來將近三百萬的業績。

國際型飯店是凱達大飯店的初始定位，這段時間也從未間斷結合在地文化，凸顯「古都」艋舺的文化價值，讓更多異國旅客探索台灣歷史、傳統與風俗。未來，皮金營更希望能擴展國人市場，讓國人即便沒有出國，也能享有高品質的飯店服務與設備，「凱達是一家五星級飯店，要讓每個旅客，不論你來自何方，從Check in到Check out，都能感受到我們敞開大門，讓你有家的溫暖」。



皮金營

經歷：洗碗工、飯店櫃檯、行銷業務到客房部；從領班、副理一路升至經理、總經理到副總裁；從台東知本老爺、西華飯店、小西華飯店、台東娜路彎大酒店、墾丁凱撒大飯店到台北凱撒大飯店。

1997~2001 小西華飯店總監

2001~2003 台東娜路彎大酒店總經理

2003~2006 墾丁凱撒大飯店總經理

2006~2011 台北凱撒大飯店總經理

2011~2014 凱撒飯店連鎖副總裁

2014~2016 遠雄企業團遊憩休閒事業副董事長

2016迄今 凱撒飯店連鎖副總裁兼凱達大飯店總經理

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