　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

行經萬華火車站，不遠處即能看見與台鐵共構、聳立於艋舺古都的地標─凱達大飯店。外觀採雙子星設計，自建築、設計至施工，皆以節能減碳為目標，採用綠建材、天然採光設計、省水標章衛生設備、節能燈具及空調節能系統，並榮獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」，不只提供旅人舒適的休憩空間，也為環境永續付出一份心力。

凱達大飯店隸屬於凱撒集團旗下全新品牌，為全台第二大量體國際型飯店，開業至今邁入第三年，住房率已達八成六。從硬體建設講求環保設計，到接待大廳的軟體服務，每個角落都能看見凱達大飯店在經營上的細緻與獨特風格，期許在凱撒光環之外，創立獨樹一格的飯店新概念。

「想像．都會」飯店品牌創新革命

請繼續往下閱讀...

「沒有籌備過飯店，就不叫飯店人」，凱撒集團副總裁暨凱達大飯店總經理皮金營，投身飯店工作三十八年，從訪談過程中，可以觀察到他對飯店工作的執著與熱情，並將這股熱情注入飯店經營，「我們希望『凱達』不是凱撒的副品牌或次品牌，而是一個全新品牌」，皮金營表示，凱撒集團在市場上擁有一定知名度與市占率，但凱達作為全台第二大量體的國際型飯店，應該要有新定位與挑戰。

凱達大飯店全館共七百五十個房間，佇立在台北西區精華地帶，如何跳脫傳統飯店經營風格，卻又不失凱撒集團既有品牌特色，成為開設凱達之初首要解決的問題，「作為新品牌，當民眾得知凱達與凱撒之間的關聯性時，反而有一種期待感，會好奇『凱達哪裡不一樣？』」，皮金營笑說這是種洞悉消費者心理的行銷手法，也成功在短時間內打開凱達的知名度。

走進飯店大廳，迎面而來的是穿著酒紅色制服的門侍小姐，親切問候每位旅人；再往裡走，一座座水晶吊燈裝飾，寬敞的接待空間，報到動線設置井然有序，即便辦理入住的旅人絡繹不絕，仍讓來往的人們感到舒適、明亮。

皮金營自信的說：「我們希望讓旅客從大廳到客房，甚至在餐廳用餐，都可以感受到禮節與態度」，真心對待每一個人是初衷；「品味、品質、品藝文；感動、感性、感溫暖」是凱達大飯店提供給每位顧客的價值與服務。

風格多變「輕」時尚

西門町長期以來是台北人潮聚集所在，尤其近年許多日、韓、星、馬與港澳旅客來訪，市場需求增加，大小不一的旅館、飯店林立，但是，很少有像凱達如此規模的大型飯店進駐，「雖然面對市場競爭壓力不小，我們堅持用『愛』服務每位旅客！用『溫暖』觸動每位旅人的心」，皮金營驕傲的指出，在團隊努力下，即便部分同行有感於中國旅客銳減的壓力，凱達單月最高卻可創下九成住房率。

相對於其他中小型旅館、民宿品質參差不齊、價格浮動、雜亂無章，五星級等級的凱達大飯店，除了凱撒集團的傳承保證，實際提供的服務、環境品質與安全度也絕對值得信賴。

然而，銷售七百五十個房間還需要多方面考量與計畫，不只要製造話題，也要有本事留住客人。飯店經營講求服務第一，對於旅客而言，更重要的還有住房風格，這些年網路紅人、部落客迅速竄起，文青、古典、簡約各種時尚風格成為民眾爭相追尋的目標。

凱達大飯店整體風格以年輕時尚、簡潔、便利性為主，房間布置分為三種風格：輕工業、豪華、雅致，內裝講究，無使用甲醛，企圖滿足不同旅客需求，也要讓客人住得安心。

另外，所有客房均採用台灣綠色環保沐浴品牌，並採用酒瓶式沐浴備品，有效降低塑膠瓶使用，皮金營特別指出，據統計，開幕至今所省下的塑膠瓶相疊，有四十五座台北101大樓的高度，不但減少對環境造成的負擔，也讓旅人盡享綠色時尚的住宿體驗。

除此之外，皮金營認為，在地文化深耕，與當地居民、店家合作與互動，是凱達能開創佳績的關鍵之一，「不管飯店開在哪裡，當地文化都是非常重要的部分」，建立於復古風味的舊城區，融入在地文化和當地風俗民情，尊重當地居民意見、聯繫交流，參與里民活動、推廣特色文化，積極結合附近剝皮寮、龍山寺、艋舺夜市及西門町等景點，並提供回饋萬華區居民餐飲優惠(萬華區或中正區設籍或工作者享八五折優惠，六十歲以上長者享七五折優惠)，凱達大飯店的經營，不只要飯店贏，也希望帶動整個萬華地區整體經濟繁榮，成就雙贏。

在地文化「酷」美食

凱達大飯店最吸引人的部分，還有讓旅人與國人都讚不絕口的頂級創意美食。眾所周知萬華美食豐饒，鹹粥、控肉飯等傳統美食絕對讓旅客垂涎三尺，如何從傳統在地美食中「煮」出一片天？

皮金營強調，當旅客詢問何處用餐時，會向他們推薦附近的傳統小吃，但凱達餐廳反而吸引許多當地客人，「箇中原因在於，中西式創意料理，是我們最大的特色」，以家宴中式餐廳為例，由戴于益行政主廚領軍，善用豐富的食材，以多種調理養身食材入菜，並推出創意與文化兼具的「宮廷佛跳牆」，讓每位品嘗過的民眾唇齒留香。

如果喜歡異國料理的民眾也別失望，百宴自助餐吧有一大片落地窗環繞著用餐空間，餐檯上各式異國美食、海鮮創意料理，品嘗的不只是美食，還有優雅時光。最讓人驚豔的是，凱達大飯店在住房設置用心，餐點上也屢創佳績，「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」，館內98酒吧推出「爽口番茄牛肉麵」，加入紅麴、洋蔥等特製香料熬煮的獨到湯頭、精選美國Choice特選牛肉與牛腱，讓人驚豔的味覺饗宴，取得「2019優選店家」榮譽。

無論是中西式餐點，皮金營描繪每一道菜色皆「色香味」俱全，各有其特色，挑逗著每位民眾的味蕾。

連假何處去 恐龍親子專案在凱達

好吃、好玩、又好住！帶著連鎖品牌優勢，高品質的住房服務，凱達大飯店主要客群除日韓旅客以外，也有許多歐美商務人士，二○二○年更希望能拓展國內市場，增加國人入住率。

第一季(一至三月)凱達大飯店即推出親子住房專案，藉著過年檔期提早、寒假延長之際，提升國人旅遊市場，帶動住宿消費意願，特別與名列世界三大恐龍博物館之一「日本福井縣立恐龍博物館」來台展出的「超大恐龍展」合作！推出「恐龍假期溜小孩」家庭住房專案，二○二○年三月十五日以前，家庭四人房(含四份早餐、恐龍展門票四張、獨創恐龍甜點二份)，家庭三人房(含三份早餐、恐龍展門票三張，獨創恐龍甜點二份)，每人只要一二七五元起(詳情請見官網活動頁面：https://www.caesarmetro.com/zh-tw)，皮金營預估兩個半月的銷售時間，會為飯店帶來將近三百萬的業績。

國際型飯店是凱達大飯店的初始定位，這段時間也從未間斷結合在地文化，凸顯「古都」艋舺的文化價值，讓更多異國旅客探索台灣歷史、傳統與風俗。未來，皮金營更希望能擴展國人市場，讓國人即便沒有出國，也能享有高品質的飯店服務與設備，「凱達是一家五星級飯店，要讓每個旅客，不論你來自何方，從Check in到Check out，都能感受到我們敞開大門，讓你有家的溫暖」。


皮金營
經歷：洗碗工、飯店櫃檯、行銷業務到客房部；從領班、副理一路升至經理、總經理到副總裁；從台東知本老爺、西華飯店、小西華飯店、台東娜路彎大酒店、墾丁凱撒大飯店到台北凱撒大飯店。
1997~2001 小西華飯店總監
2001~2003 台東娜路彎大酒店總經理
2003~2006 墾丁凱撒大飯店總經理
2006~2011 台北凱撒大飯店總經理
2011~2014 凱撒飯店連鎖副總裁
2014~2016 遠雄企業團遊憩休閒事業副董事長
2016迄今 凱撒飯店連鎖副總裁兼凱達大飯店總經理

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1015期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

ET快訊
北市2居家隔離趴趴走！1男落跑找友聊天　1女偷去中和訪友、逛
快訊／疫情有異？　中央疫情指揮中心2130記者會說明
寧波返台「錯過高鐵」住機場旁飯店　陸配今發燒送醫！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

搶反彈　漲價題材優先

史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

智慧機械、5G投資抵減營所稅申請　即將起跑

國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

搶反彈　漲價題材優先

史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

智慧機械、5G投資抵減營所稅申請　即將起跑

國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

武漢肺炎疫情有變化？「檢疫所今增2人送醫治療」指揮中心21:30說明

獨／和平青鳥熄燈倒數10天！「消失的書店」9個月賣萬本書：歷經波折但燦爛

北市2居家隔離竟趴趴走！1男剩5小時落跑訪友聊天　1女偷去中和訪友、逛大賣場

中華隊長經驗帶到CBA　廣州讓陳盈駿學習當領袖

只有神可以審判！徐正文「聖經說」：人沒有資格　2.9萬網轟爆

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

財經熱門新聞

聯電曹興誠　悔不當初的西進路

11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

大陸若延後開工　恐是災難

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

鑽石公主郵輪中鏢乘客　國賓：經查證並無進入用餐

哈日族衝一波！日圓匯價持續走低　換新台幣5萬多賺2張環球影城門票

麗豐-KY去年EPS 18.02元　今年首重穩固店家向心力

友達宣布以每股57元　公開收購凌華科技普通股

貿聯-KY元月營收年減17%　因應疫情成立「應急管理小組」

兆豐推菁英貸房貸　利率1.56%起

台指期大漲199點　分析師：今明盡快獲利了結、空頭也不宜進場

病毒嚇趴油價「加油再等等！」專家預估下周油價大降1元

德商助攻口罩產線零組件調貨　經長：產能三月起達千萬片

更多熱門

相關新聞

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

Ｑ：全球武漢肺炎疫情肆虐，除了國際股市大跌外，台股新春開盤第一天也應聲大跌將近700點，面對全球性恐慌賣壓，投資人紛紛出清手中持股，也有不少人摩拳擦掌等待進場搏翻身，面對市場如此空方巨浪，投資人該如何自保？是否能趁此機會一舉翻身？

搶反彈　漲價題材優先

搶反彈　漲價題材優先

理財周刊／台灣人很會賺！

理財周刊／台灣人很會賺！

劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面