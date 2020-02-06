數位存款2019年衝338萬戶年翻1.24倍　台新Richart市占過半奪冠

▲根據金管會統計，到去年12月底，數位存款帳戶開戶數達338.4萬戶，較上年同期大幅增加1.24倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布數位存款帳戶情況，截至2019年12月底，數位存款帳戶開戶數達338.4萬戶，較上年同期大幅增加1.24倍，其中台新銀以179.3萬戶排名第一，市占率達52.9%。

根據金管會統計，截至2019年12月底，有30家銀行開辦線上開戶業務，數位銀行帳戶開戶數攀升到338.4萬戶，較上年同期增加1.24倍，正式衝破300萬戶大關。

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數位存款帳戶2019年呈現翻倍成長，金管會銀行局副局長莊琇媛表示，主要有2大因素，一為因應純網銀今年即將開業，二為各銀行也因應民眾在金融交易方面的習慣改變，積極推廣該業務。

按照「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，數位存款帳戶依開戶安全等級分為三類，第一類是新客戶透過自然人憑證在線上開立帳戶，到去年12月底，共有104.4萬戶。

第二類是已開立存款帳戶的舊客戶，在線上加開數位帳戶，截至去年12月底，共有103.7萬戶；第三類則為其他銀行信用卡或存款帳戶，開立新帳戶以130.3萬戶占最多。

以往第一類帳戶開戶數占最多，不過近年來第三類帳戶開戶異軍突起，莊琇媛指出，第三類帳戶需以他行存款戶進行驗證，但以前並非是所有銀行都有加入財金公司的驗證平台，使得他行存款驗證難度較高，如今隨著開戶數越來越多，顯示加入驗證平台的銀行家數有提高。

觀察已開立戶數最多的前5大銀行，其中台新銀行以179.3萬戶奪下冠軍寶座（年成長131%），其他2至5名依序為國泰世華銀行46.5萬戶（年成長89.21%）、王道銀行42.4萬戶（年成長34.60%）、永豐銀行22.5萬戶及第一銀行13.5萬戶。

值得一提的是，永豐銀行從2019年6月開辦數位存款帳戶，短短半年一口氣攀升至22.5萬戶；第一銀行則從2018年底的641戶，一年就大增至13.5萬戶，年成長209.6%，一舉成為成長幅度最大的銀行。