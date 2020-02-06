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搶反彈　漲價題材優先

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

從歷史經驗來看疫情對金融市場影響屬短期效應，在資金寛鬆的效應下，只要疫情稍微緩和，貨能暢其流，已具有缺貨、漲價優勢的族群一定風雲再起。

文．馮泉富

由於台股休市期間，中國大陸的新型冠狀病毒之疫情擴大，導致鼠年紅盤加權指數暴跌，創歷史最大跌點，抱股過年的樂觀氛圍急轉為恐慌，沒信心的投資人受到第一輪驚嚇，肯定大幅減碼或清倉。

接著大陸股市主要指數二月三日開盤狂瀉約八％，在第二輪驚恐打擊下，台股加權指數盤中重挫三五○點，雖未達信心崩潰的地步，但雖不中亦不遠矣，換半信半疑的投資人爭相出場，市場幾乎僅剩法人買盤，等於沒信心的籌碼換到願意中長期持有者手上。

請繼續往下閱讀...

疫情對金融市場影響 應屬短期效應

這樣的恐懼其來有自。回顧二○○三年SARS爆發的場景，當時香港的經濟增長率下降四個百分點，恒生指數在疫情爆發初期下跌超過二○％，台灣加權指數、上證綜合指數下跌約一五％，韓國綜合股價指數(KOSPI)下跌約三成。

但是由歷史經驗投資人要了解一件事，從SARS、依博拉病毒(Ebola)到中東呼吸系統綜合症MERS，疫情對全球金融市場之影響都是暫時性的，至少沒有因一場疫情造成市場長期趨勢反轉的。

因此，我們先下個結論，疫情對金融市場之影響應屬短期效應，甚至比二○○三年的SARS還小。

根據專家說法，雖因病毒微粒太小，口罩基本上不能防止吸入空氣中的冠狀病毒微粒，但是到目前為止，新型冠狀病毒並未像SARS冠狀病毒那麼致命。它的死亡率約為三％，僅為SARS的三分之一不到，也遠低於MERS的三四％，且現在生物技術遠優於十七年前，在DNA解碼速度上已經遠超過往，代表疫苗問世的速度將大幅縮短。

中國首季GDP 疫情影響相較美、歐明顯

所以，雖說疫情發展尚未受到完全控制，但籌碼的快速清洗也相對讓行情走勢容易回穩。
現階段將進入橫向整理的修復行情，不只考驗人性，也考驗風險控制能力，更考驗對基本面之熟悉程度，因為接下來不是所有的族群都有條件再創高，當然，觀察本次疫情對全球主要國家之景氣影響程度、不同產業的影響程度仍需持續追蹤。總之，就是理性回歸基本面。

由於中國大陸為本次疫情震央，股市修復時間拉長是理所當然。現階段大陸當局已限制部分城際交通，旅遊、娛樂和零售業所受影響最大，部分工廠延長停工，對中國的工業生產與貿易也帶來影響。

根據摩根士丹利最新報告指出，如果疫情於二月至三月達高峰，中國第一季經濟增長速度可能減慢○•五至一個百分點，但在補貨需求和貨幣寬鬆政策的帶動下，第二季度將出現明顯復甦。

至於疫情對全球經濟之影響，若情況於兩個月內開始恢復正常，疫情對全球第一季經濟增長的影響預估約○．一五至○．三個百分點；除非疫情不受控制持續三至四個月，才會進一步拉低全球第二季經濟增長約○．二至○．四個百分點，這樣就可能影響法人對全球主要股市的估值評價，屆時股市等風險性資產的壓力就會拉升，投資人需放在心上。

不過，這一部份對台股之影響為間接，由外銷訂單來看，初步研判暫時不明顯。

美國景氣基本面仍穩健擴張

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)日前表示，中國短期內工業生產將受影響，包括鄰近國家亦然；部分商業活動將會中斷，有可能影響全球。目前還不確定疫情會擴散至什麼樣程度，以及對宏觀經濟的衝擊程度，FED將會密切關注接下來的發展。

這句話的意義在於聯準會的關注與重視，顯然，若情況波及美國經濟，又可能祭出新一波的寬鬆政策。根據芝加哥利率期貨交易市場FedWatch顯示，今年降息一碼的機率為三三．七％，降息兩碼的機率為三○．八％，墊高了風險資產之誘因。

另外，由於消費增長占美國GDP增長的七成，因此景氣擴張首要觀察點在消費市場。根據美國商務部最新數據顯示，十二月個人支出經季調後月增○．三三％，符合市場預期；年增率則高達五．八％，經濟動能維持穩健擴張。

目前唯一要留意的是，美國十二月薪資經季調後月增○．三三％，低於十一月的月增○．四％，也略低於消費年增率，需要持續追蹤；若連續低於消費支出，則為股市的先期警訊。

外銷訂單影響不大 首季營收前低後高

台灣本身的景氣擴張力道又如何呢？根據經濟部統計處日前公布的十二月外銷訂單，總額為四三七．八億美元，年增率為○．九％，終結連續十三個月的年增率負成長，由負轉正。

其中，機械產品接單年增五．一％，也為連續十三個月負成長後首次轉正，接單主要來自工具機及其零組件、半導體設備。以地區別觀察，來自中國大陸訂單一○三．九億美元，較前一年同期增加五．六％，以電子產品增加六．七億美元，年增十八．七％，機械增加一．二億美元，年增三八．六％。

這顯示需求仍在，只是因疫情的發展，拉貨的時程可能延遲，反映在上市櫃公司營收，一~二月相對較差，但三月可望補回來，整體第一季不見得會衰退。

展望未來，統計處認為，歷年第一季是電子產業傳統淡季，預估一月外銷訂單會落在三六○億至三七○億美元間，約年減一一．一％至年減八．六％，主要是因今年農曆春節較往年提早，工作天數減少，比較基期不同；整體第一季，因中美簽署第一階段貿易協議，讓全球緊張情勢趨緩，雖然目前大陸疫情仍有變數，但消費性電子新興應用持續成長，記憶體及被動元件價格也止跌回升、面板廠商迎接轉單利多，第一季外銷訂單之年增率仍可望維持正數。

目前預估第一季上市櫃整體營收仍可望維持正成長，因此，股市下修的空間不會太大。

疫情利空創造買股好機會

現階段由於疫情的發展仍有變數，選股策略上以自動化程度較高，人員使用率較低的產業為優先，按照台灣的強項觀察，半導體相關族群為首選；搭配近期有漲價題材之次產業，值得列入首要追蹤的族群有CIS影像感測元件，例如原相、晶相光、勝麗、精材等；物聯網代表-聯發科；以及被動元件族群，指標股為國巨。

另外，具特殊利基市場之個股，又經本次利空測試，籌碼安定之標的也值得追蹤，例如神基(3005)，神通集團一員，主要生產強固型電腦。

二○一九年神基產品組合，強固型電腦占四七％、汽車機構件及綜合機構件占四二％，航太扣件占一一％，其中，神基在全球強固型電腦的市佔率約兩成，排名全球第二。

神基的強固型電腦採In-house 生產，生產較具彈性，配合客製化程度高是其優勢，二○一八年將軟體服務商WHP納為子公司，為客戶提供完整軟硬體決定方案。雖然重慶及昆山政府皆宣佈春節假期延後至二月九日，但強固型電腦來自政府及企業用戶的訂單穩固。

法人預估神基二○二○年營收可望達二九七億元，年增率約九％，依產品結構來看，強固型電腦的成長力道最強勁，產品組合有助毛利率走升，法人預估二○二○年毛利率、營益率各為二九．一％及一二．三％，EPS 預估為四．八元，本益比僅約十倍，有調升空間，值得追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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