文．洪寶山

黃金，除了是喜慶的象徵外，更是避險的好投資標的。每當黃金飆漲，就知道這世界又有大事發生了。在一月初美伊衝突後，金價攀升，衝破每英兩一千六百美元大關。動盪不安的環境讓投資人的眼光轉向黃金。Sprott黃金股票基金共同經理人海瑟威表示：「可見資金正流向黃金，它是個全球趨勢。一般的避險資產已不再安全，黃金因此而增加吸引力。」

但觀察過去很長一段時間，國際金價一直處在低迷情勢，二○一五年十二月更跌到每英兩一千美元，今年來一度回升到每英兩一千六百美元，是二○一三年初來最高。根據世界黃金協會(WGC)數據，全球黃金ETF的黃金持有量自二○一五年來已增加逾一倍到一四一○億美元，SPDR黃金信託則躍居美國第十大ETF。

看到這個趨勢，但對於一般投資人來說，又該如何投資黃金？可不是到銀樓買金飾那種，若以投資來看，要買實體的話，就是直接買黃金條塊。但除了實體黃金外，還有更便利的投資方式，包括無實體、賺取買賣差價的黃金存摺、櫃買黃金現貨交易平台、黃金基金、黃金期貨ETF、黃金期貨基金以及黃金期貨等，投資人可依照自身的風險承受度及投資期間選擇適合的投資商品。

請繼續往下閱讀...

我的建議是，若您是專業投資人，可選擇黃金期貨ETF與黃金期貨。適合一般程度投資人的黃金理財產品則是要具備買賣方便、風險小、門檻低、交易成本低的條件，可依照投資期間來分，短線投資者可參與黃金類股基金及黃金ETF；中、長期投資者則可採取單筆買進或是定期定額買進黃金存摺，積少成多。

隨著武漢肺炎疫情擴大，加上市場預期美國聯準會將維持低利率政策，促使市場資金湧入黃金ETF，並帶動金價上升。最近要觀察的點是，疫情若能控制住，金價就有機會回檔，但如果境外感染擴大，避險需求將會推動金價再度走揚。

整體來看，由於全球政經環境仍充滿波動性，不論地緣政治風險或美中貿易戰都未曾真正停歇，現在再加上武漢肺炎，不確定因子又加多，預期二○二○年金價持續走高的機率還是高的。

知道趨勢之後，就要趁便宜時買進，若無法判斷高低點，就採取定期定額方式，等待金價反彈，就可賺取價差。

【更多精采內容，請見《理財周刊》1015期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw】



