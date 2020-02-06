　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

黃金理財抗疫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

黃金，除了是喜慶的象徵外，更是避險的好投資標的。每當黃金飆漲，就知道這世界又有大事發生了。在一月初美伊衝突後，金價攀升，衝破每英兩一千六百美元大關。動盪不安的環境讓投資人的眼光轉向黃金。Sprott黃金股票基金共同經理人海瑟威表示：「可見資金正流向黃金，它是個全球趨勢。一般的避險資產已不再安全，黃金因此而增加吸引力。」

但觀察過去很長一段時間，國際金價一直處在低迷情勢，二○一五年十二月更跌到每英兩一千美元，今年來一度回升到每英兩一千六百美元，是二○一三年初來最高。根據世界黃金協會(WGC)數據，全球黃金ETF的黃金持有量自二○一五年來已增加逾一倍到一四一○億美元，SPDR黃金信託則躍居美國第十大ETF。

看到這個趨勢，但對於一般投資人來說，又該如何投資黃金？可不是到銀樓買金飾那種，若以投資來看，要買實體的話，就是直接買黃金條塊。但除了實體黃金外，還有更便利的投資方式，包括無實體、賺取買賣差價的黃金存摺、櫃買黃金現貨交易平台、黃金基金、黃金期貨ETF、黃金期貨基金以及黃金期貨等，投資人可依照自身的風險承受度及投資期間選擇適合的投資商品。

請繼續往下閱讀...

我的建議是，若您是專業投資人，可選擇黃金期貨ETF與黃金期貨。適合一般程度投資人的黃金理財產品則是要具備買賣方便、風險小、門檻低、交易成本低的條件，可依照投資期間來分，短線投資者可參與黃金類股基金及黃金ETF；中、長期投資者則可採取單筆買進或是定期定額買進黃金存摺，積少成多。

隨著武漢肺炎疫情擴大，加上市場預期美國聯準會將維持低利率政策，促使市場資金湧入黃金ETF，並帶動金價上升。最近要觀察的點是，疫情若能控制住，金價就有機會回檔，但如果境外感染擴大，避險需求將會推動金價再度走揚。

整體來看，由於全球政經環境仍充滿波動性，不論地緣政治風險或美中貿易戰都未曾真正停歇，現在再加上武漢肺炎，不確定因子又加多，預期二○二○年金價持續走高的機率還是高的。
知道趨勢之後，就要趁便宜時買進，若無法判斷高低點，就採取定期定額方式，等待金價反彈，就可賺取價差。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1015期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw

 

ET快訊
快訊／疫情有異？　中央疫情指揮中心2130記者會說明
寧波返台「錯過高鐵」住機場旁飯店　陸配今發燒送醫！
賴清德拜會白宮國安會　國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

搶反彈　漲價題材優先

史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

智慧機械、5G投資抵減營所稅申請　即將起跑

國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

搶反彈　漲價題材優先

史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

智慧機械、5G投資抵減營所稅申請　即將起跑

國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

武漢肺炎疫情有變化？「檢疫所今增2人送醫治療」指揮中心21:30說明

獨／和平青鳥熄燈倒數10天！「消失的書店」9個月賣萬本書：歷經波折但燦爛

北市2居家隔離竟趴趴走！1男剩5小時落跑訪友聊天　1女偷去中和訪友、逛大賣場

中華隊長經驗帶到CBA　廣州讓陳盈駿學習當領袖

只有神可以審判！徐正文「聖經說」：人沒有資格　2.9萬網轟爆

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

財經熱門新聞

聯電曹興誠　悔不當初的西進路

11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

大陸若延後開工　恐是災難

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

鑽石公主郵輪中鏢乘客　國賓：經查證並無進入用餐

哈日族衝一波！日圓匯價持續走低　換新台幣5萬多賺2張環球影城門票

麗豐-KY去年EPS 18.02元　今年首重穩固店家向心力

友達宣布以每股57元　公開收購凌華科技普通股

貿聯-KY元月營收年減17%　因應疫情成立「應急管理小組」

兆豐推菁英貸房貸　利率1.56%起

台指期大漲199點　分析師：今明盡快獲利了結、空頭也不宜進場

病毒嚇趴油價「加油再等等！」專家預估下周油價大降1元

德商助攻口罩產線零組件調貨　經長：產能三月起達千萬片

更多熱門

相關新聞

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

Ｑ：全球武漢肺炎疫情肆虐，除了國際股市大跌外，台股新春開盤第一天也應聲大跌將近700點，面對全球性恐慌賣壓，投資人紛紛出清手中持股，也有不少人摩拳擦掌等待進場搏翻身，面對市場如此空方巨浪，投資人該如何自保？是否能趁此機會一舉翻身？

搶反彈　漲價題材優先

搶反彈　漲價題材優先

理財周刊／台灣人很會賺！

理財周刊／台灣人很會賺！

劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面