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夏普策略性注資HIFI ORIENT THAI　佈局泰國智能家居市場

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▲夏普泰國分公司。（圖／夏普提供）

▲夏普泰國分公司。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
有鑑於泰國智能家居的需求快速增長，夏普（Sharp）今（6）日宣布策略性投資泰國當地公司「HiFi Orient Thai Public Company Limited」，旗下「ACONATIC」品牌為泰國當地影視家電產品的領先品牌，目的在建構一個完整的智能家居生態系統，成為泰國智能家居生態系統的領頭羊。
 
夏普泰國與馬來西亞董事總經理吳柏勲先生表示，夏普和HiFi Orient Thai合作的主要目標是整合兩家公司的資源，發揮1加1大於2的綜效，為智能家居開創一個無縫接軌的生態系統，並透過兩家實力雄厚公司的合作，將使夏普成為泰國智能家居產業的市場領導者，並取得更大的市場佔有率。
 
吳柏勲先生指出，策略投資的決策點是期望充份發揮兩家公司各自的優勢，在泰國快速崛起的智能家居市場共同開展，並佔有一席之地而努力，而HiFi Orient Thai為泰國當地知名的影視家電品牌，運用深耕以久的在地通路經驗和精準的市場洞察力，進而發揮為雙方帶來互補並雙贏的效果。
 
HiFi Orient Thai Public Company Limited董事總經理Makara Linsawat表示，夏普的全球化策略以及多元的技術力有助於「ACONATIC」品牌在產品上更能創新，以及解決方案賦能活用，雙方共同創造真正符合泰國消費者智能家居體驗的生態系統。

Makara Linsawat指出，夏普和HiFi Orient Thai制定策略性發展方向，包括「智能家居平台」4S模式轉型，像是小Small (靈活、敏捷、有創業精神)、快Speed (反應快)、強Strong (議價能力增強、SCM整合)、共享 Share (共享資源與服務)。

Makara Linsawat強調，還有國際化品牌和本地化智能家居落實，包括運用各自擁有的全球性品牌，以及在地的影響力的優勢，充份落實1加1大於2的綜效，相輔相成誓言成為泰國智能家居產品市場第一的地位，並進而開拓海外市場走向國際。

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