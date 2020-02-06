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防疫物資追追追！消毒劑、防護衣　進口多來自中國大陸

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▲▼防範武漢肺炎疫情，越南胡志明市大水鑊醫院醫師穿上防護衣。（圖／路透）

▲台灣1月防護衣進口，主要來源地多來自中國大陸。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，防疫物資彌足珍貴，所以政府為了掌握物資的流向，關務署公布1月防疫物資狀況，包含消毒劑、防護衣等六項產品進出口情形。

一，消毒劑：是消毒劑包含消毒水、漂白劑等產品，但是不含酒精，根據統計，1月我國出口消毒劑成品約有16萬7961公斤，主要出口國家為泰國4.8萬公斤、占比為28.6%；中國大陸有4.25萬公斤，占比為25.3%，；第三為新加坡，出口2.56萬公斤，占比為15.2％。

請繼續往下閱讀...

進口部分，台灣1月進口103萬6056公斤，其中相當仰賴中國大陸，進口自中國大陸的消毒劑就有35.37萬公斤，占比為34.1%，其次是英國，有26.81萬公斤；奧地利則是居第三，進口量則僅有7.51萬公斤。

防護衣，根據統計主要有四種類型防護衣，包含防疫用不織布拋棄型或簡易型的防護衣；棉製的連身防護衣；以及人造纖維製的連身防護衣；和局部、非衣物型的防護衣。

二，如果是不織布、簡易型的防護衣：台灣幾乎沒有出口、只有進口，1月進口總數量是2萬3114打；總重量為2萬1369公斤，其中99%都是來自中國大陸，剩下不到1%是來自於墨西哥、烏克蘭以及美國

三，連身人造纖維製防護衣（包含手術用）：1月我國沒有進口，只有出口。出口數量只有9公斤，約4打，主要的出口國家是越南。

四，連身棉製防護衣：1月皆無進出口。

五，局部用或非衣物型體的防護衣：我國只有進口沒有出口，幾乎100％都來自中國大陸，1月進口8萬5600件，約有5,631公斤。

六，防疫護目鏡：1月皆無進出口。

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