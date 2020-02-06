台指期大漲199點　分析師：今明盡快獲利了結、空頭也不宜進場

▲台指期2月6日走勢。（圖／取自期交所）



記者余弦妙／台北報導

台指期今（6）日開盤上漲109點，來到11,651點，隨即小幅拉回23點，來到11,628點後，旋即反攻上漲，在接近尾盤時還持續拉抬，最終以11,741點作收，大漲199點，與現貨相較，逆價差8.68點，展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，投資人可以在今、明兩天盡快出場獲利了結，未來不確定因素增加中，畢竟疫情無法一夕間消失，宜等待下周大陸開工。

容逸燊表示，選擇權的部分，昨天可以看到11700點以上是比較大的壓力帶（今天盤後已拉高至12000點），接著下周一中國大陸開工後，是否可以阻止疫情擴散，對於台廠供應鏈是否會有影響，都會慢慢浮現。

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容逸燊也建議投資人這周有作多的，可以出場獲利了結，因為目前看來疫情並沒有有效控制，確診人數一直持續增加，中國大陸一旦開工。大多數人開始移動聚集，疫情是否會失控，到時候就要繼續觀察。

容逸燊也說，畢竟武漢肺炎病毒這個不確定因素還存在一段時間，無法立刻解決，因此台廠在大陸的供應鏈一但受影響就會影響產能，尤其是電子零組件造成影響，所以建議投資人近期還是偏向保守觀察為主，且短線來說，目前反彈力道也快到相對壓力區域，未來回升機率偏小，但也不建議空頭在這個時間點進場。