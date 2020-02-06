1月消費者物價指數年增1.85%　主計總處：此波疫情暫無通縮疑慮

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純（左）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（11）日公布，1月消費者物價指數（CPI）年增率1.85%，漲幅為21個月最高，主因適逢農曆春節部分服務費循例加價；而食物類也上漲2.57%，主因水果及蔬菜分別漲14.91%及13.01%，但17項重要民生物資下跌1.1%，為121個月來最大跌幅。

根據主計總處調查，1月CPI較上月漲0.59%，較上年同月則漲1.85%，主要是因為主因本月適逢農曆春節，節前饋贈保母禮金與旅遊團費、計程車資等價格調升所致，但部分服飾折扣促銷，抵銷部分漲幅。若是扣除春節加價因素後，CPI約減少0.73個百分點或1.12%與去年12月漲幅差不多。

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此外，在7大類指數中，以食物類年漲2.57%最多，主因去年天候良好，比較基數較低，使得水果及蔬菜分別上漲14.91%及13.01%，合計影響CPI漲0.46個百分點；但蛋類價格下跌17.06%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類漲1.64%，其中非耐久性消費品(含食物及能源等)漲2.5%，半耐久性消費品及耐久性消費品亦分別漲0.68%及0.06%；另服務類漲1.97%，其中外食費上漲1.57%。

另外，主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，依2003年非典肺炎（SARS）的經驗，大家會減少外食、消費趨緩，而全球需求也會降溫使得物價走跌，由於當前疫情已獲控制，因此即使未來物價走疲，也不致於有通縮的疑慮。

而躉售物價總指數(WPI)，較上月跌0.37%，經調整季節變動因素後漲0.09%；較上年同月跌3.11%。這已經是連續9個月下跌，不過主計總處也說，這次的跌幅已經創7個月以來最小，主要是因為1月中旬中美貿易第一階段協議簽署，再加上美伊戰爭的關係導致原油飆漲，因此進口物價指數以新台幣計價較上月跌0.20%；以美元計價漲0.65%；出口物價指數以新台幣計價較上月跌0.54%；以美元計價漲0.31%。