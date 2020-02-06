晶片大廠高通公布首季營收成長5%、淨利下滑13%　考量武漢肺炎...下調第二季獲利目標

▲高通(Qualcomm)公佈2020第一季財報。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

全球最大的手機晶片製造商高通（Qualcomm）公佈2020年第一季財報，營收為50.77億美元（約新台幣1526億元），較去年同期48.42億美元約成長5％；淨利則達9.25億美元（約新台幣278億元），較去年同期達10.68億美元下滑13％。

高通來自設備與服務的營收35.34億美元，低於去年同期的37.54億美元；來自授權的營收15.43億美元，高於去年同期的10.88億美元。

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高通預計第二季營收將達49億美元到57億美元。據雅虎財經頻道提供數據顯示，19名分析師此前平均預期為50.8億美元。

但CNN報導，高通表示，由於中國爆發新型冠狀病毒，因此下調下一季的預期盈利。財務長Akash Palkhiwala在最新財報會議上表示：「新型冠狀病毒對手機需求和供應鏈的影響，存在重大的不確定性。」

執行長Steve Mollenkopf表示，從2020財年第一季財報營收結果顯示，市場對5G網路應用普及化有更進一步的期待，因此也加速各個市場環節佈署5G網路應用的腳步。同時，高通也預測手機產品在2020年銷售量將超過18.5億支，其中有絕大部分是因應5G網路服務普及應用。

CNN報導，全球手機行業在製造和銷售上都嚴重依賴中國，因此可能會受到很大的衝擊。高通最新財報也顯示，去年近一半的收入來自中國；另包括蘋果在內的一些客戶均在中國擁有主要業務。

雖然高通第一財季業績超出華爾街分析師預期，但盤後股價下跌1.4%。



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