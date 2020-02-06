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宏達電元月營收4.78億元　較去年同期減少52%

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▲宏達電跨界台灣鬼才設計師　巴黎時裝周大秀HTC U19e、VIVE Pro。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Pro。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布元月營收4.78億元，較上月減少21.4%，較去年同期減少52%52%。

回顧元月營運，宏達電與台灣第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的服裝設計師江奕勳進行跨界合作，1月20日在巴黎舉行的2020巴黎時裝周上，以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列，賓客手持半透明玻璃設計的精美手機HTC U19e，大玩AR擴增實境體驗互動是2020巴黎時裝周一大亮點體驗，同時展現科技、手機及VR創新設計等強大的軟實力。

請繼續往下閱讀...

VR方面，宏達電攜手倫敦大學金匠學院資訊工程系、經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司、虛擬實境媒體VRFocus及美國知名電腦設備商Corsair，1月24日至26日共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」（London VIVE Developer Jam），讓參加者運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件（SDK），就未來的混合實境（Mixed Reality，MR）進行創新實驗與嘗試，並在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等各種領域中去發展各式體驗。

手機方面，宏達電為搶進新年換機商機，自1月1日起至2月14日止，特別推出新年優惠活動《2020金鼠新春加碼》，提供想趁著新年換機的消費者多款優惠活動，除性價比極高的HTC Desire 19s，還有配備較大容量128G的旗艦機款HTC U12+、HTC U19e與64G的HTC Desire 19+供消費者選擇，凡至HTC專賣店或專櫃可享各種優惠折扣與年節好禮。

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