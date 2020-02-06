台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

▲圖左至右分別為：台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董洪福源、台塑化總經理曹明，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶今（6）日公布1月營收，合計四大公司（台塑、南亞、台化、台塑化）1月營收1,169億元，年減15.3%，比起去年12月則是持平，其中以台塑、台化衰退幅度較大，年減率都將近三成。

台塑1月合併營業額138億5805萬元，月衰退11.4%、年衰退28.9%，台塑指出，衰退主因為受農曆春節影響，大部份下游加工客戶提前停工而減少購料，出貨天數減少，加上大陸肺炎疫情蔓延，運輸受阻，且客戶開工不得早於2月9日，因此1月PVC、PP及PE合計銷售量，比2019年12月減少4.6萬噸。

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南亞1月合併營業額為223億1369萬元，月衰退6.8%、年衰退10.7%，對此，南亞表示，減少是因為台灣受春節連假影響，營收小幅減少5.5%，大陸因春節連假導致營收下滑，此外，因武漢肺炎疫情擴散，南亞在大陸各生產基地，許多原料供應商及客戶到目前都無法開工，運輸也受到影響，雖然部分產能在春節期間維持連續生產，但受限於上下游停工及運輸困難，使1月下旬起的業績開始受到影響，單月營收減幅達22.9%。

台化 1月合併營業額226億4797萬元，月衰退7.1%、年衰退28.8%，台化指出，營收減少主要係PTA外銷價不符成本，減量銷售因應，影響6.5億元；另外，農曆春節影響客戶提前備貨，ABS、PP銷售減少3.9億元；SM配合五月份定檢，銷售減少3.9億元，ARO-3重組單元試運轉，PX外售及萃餘油等回售塑化增加共影響12.4億元。

台塑化1月合併營業額581億1198萬元，月增加10%、年衰退6%，台塑化表示，1月原油平均煉製量為514仟桶/日，比2019年12月466仟桶/日，增加48仟桶/日；合計1月煉油產品銷售量18,127仟桶，較2019年12月增售2,846仟桶。

而烯烴事業方面，受下游需求轉強影響，乙烯平均售價較2019年12月高10美元/噸；丙烯及丁二烯則因市場供給吃緊，售價分別較2019年12月增加12美元/噸、20美元/噸；合計1月烯烴產品平均售價比2019年12月增加23美元/噸。