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愛立信公布《2030年十大消費者趨勢》　「感知聯網」成重點

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▲▼人工智慧,AI。（圖／取自pixabay）

▲愛立信認為，「感知聯網」將會是未來消費者的消費預期重點。（圖／取自pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

設備商愛立信今（6）日公布《2030年十大消費者趨勢》；愛立信發現，消費者期望到2030年前，能夠與人類視覺、聽覺、味覺、嗅覺以及觸覺等感官互動的連接技術將會帶來一系列有益的服務，而「感知聯網」將會是消費者的預期重點。

愛立信認為，人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、5G和自動化等技術將實現感知聯網。消費者預測，到2030年，與現實幾乎不可分隔的多感官體驗技術將層出不窮，與基於螢幕操作的體驗一較高下。

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感知聯網的主要驅動因素包括沉浸式娛樂和線上購物、氣候危機以及盡可能降低氣候影響的相關需求。

愛立信2030年十大熱門消費趨勢包括：
意念觸發：59%的消費者認為，未來只要想像出目的地，就能透過VR眼鏡看到地圖路徑。
聲如其人：67%的受訪消費者認為他們將能夠透過麥克風逼真模仿任何人的聲音，甚至可以騙過家人。
隨心調味：44%的消費者預期，未來將有裝置能對食物進行數位強化，讓任何食物嘗起來都是最喜愛的味道。
數位氣息：約60%的消費者希望能透過數位技術暢遊森林或鄉村，包括體驗這些地方的所有自然氣息。
實感觸覺：超過60%的消費者希望，當他們按下智慧型手機的數位圖示及按鈕時，螢幕還能同時傳達形狀及質感紋理。
融合實境：70%的受訪者預期，至2030年時VR遊戲世界將與現實世界真假難辨。
去偽存真：「假新聞」可望被終結；半數受訪消費者表示，到2030年提供全面事實審核的新聞報導服務功能將會普及。
後隱私時代消費者：半數受訪消費者認為自己屬於「後隱私時代消費者」：他們期望隱私問題能充分地被解決，以便能安全地受益於數據導向的世界。
聯網服務催化永續發展：60%的受訪者認為，感知聯網的發展，將更容易催化環境永續性。
全感知服務：45%的消費者預期，未來將會出現全新的購物體驗，除了以往的視覺，還能運用聽覺、味覺、嗅覺、及觸覺甚至五種感官併用的數位購物商場。

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