武漢肺炎「黑天鵝」衝擊　經長：產業紓困比照SARS期間方案

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部長沈榮津親自督軍口罩新產線佈局，談及同仁自春節加班確保產能情況，眼眶一度泛紅，並感謝官民攜手防疫大作戰。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，衝擊台商延後復工，產業界期盼政府紓困呼聲不斷，經濟部長沈榮津今（6）日表示，政院已研擬針對受影響產業推出紓困與振興方案，經濟部亦將參考SARS期間，初步擬定展延業者貸款期限，適用業別、補貼上限則待討論。

疫情衝擊各大產業復工腳步，針對紓困，國民黨今天召開公聽會要求政府提特別條例，立委江啟臣、蔣萬安表示，希望比照SARS制定紓困條例，除針對受疫情影響營運困難的產業，比照編列五百億特別預算給予紓困外，對於因執行防治工作導致感染的人員亦應給予補償。

請繼續往下閱讀...

對此，經濟部長沈榮津表示，目前經濟部每日分三班召開戰情會報，主動關懷台商需求，有些台商在中國部分區域的產能受限，但可以透過其他地方的產能調整彌補，經濟部將協助台商相關需求。



另外，經濟部也將加大力道支持台商回台投資。沈榮津指出，從中美貿易戰到武漢肺炎，顯示台商必須分散生產基地、分散市場，才能夠分散風險，政府的單一窗口會用更快的速度，全力支持台商回台投資。



經濟部強調，台商應以根本的做法，化危機為轉機，經濟部後續會提出方案、投入資源，把危機帶來的壓力，轉換成為轉型的動力，政府與民間攜手合作，讓產業加速升級轉型。