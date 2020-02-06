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敏成配合新型冠狀病毒防疫　24小時不停機增產「醫療用口罩濾材」

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▲▼口罩,醫療用口罩。（圖／記者謝承恩攝）

▲醫療用口罩。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

因應近期爆發的新型冠狀病毒疫情，台灣口罩需求大增，敏成（4431）今（6）日宣布配合政府防疫，已經從開工日就增產熔噴技術不織布，也就是醫療用口罩所需的濾材，並將產能火力全開，24小時不停機生產，全力支援防疫所需。

敏成董事長古思明表示，有鑑於春節假期中疫情持續擴大，敏成已經在開工當日就把產能火力全開，24小時不停機加緊趕工，以台灣民眾健康及國家安全為優先，全力配合政府需求生產口罩濾材，為社會盡一份心力。

請繼續往下閱讀...

敏成是成立近30年的熔噴不織布廠商，具有卓越的熔噴技術與穩定性高製程經驗，採用最佳等級的熔噴過濾材原料，以及與世界接軌的全套自主檢驗設備，產製空氣、水等各式濾材與保溫棉等上游材料，符合國際大廠之規範。

敏成表示，目前歐、美及台灣的一線醫材大廠皆是敏成的客戶，現有口罩濾材訂單已排程到五月份，同時敏成也將過濾材料研發不斷提升，已完成可以吸附並殺死細菌的濾材，讓原料量產到位，並可依市場需求提供適當等級的濾材。

敏成指出，近年來社會大眾對於預防空汙、過敏、流感，以及易傳染的病毒日漸重視，因衛生因素使口罩成為日常必需品，並在這次新型冠狀病毒爆發後，醫療型口罩需求大增，因此敏成目前傾全力生產，協助政府佈署防疫任務，期待疫情能早日控制，讓社會大眾能回復到正常生活。

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