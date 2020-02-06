　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲ 武漢肺炎讓醫療基金成市場焦點。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

近來武漢新型冠狀病毒事件，使得醫療基金成為市場聚焦亮點。保德信投信指出，短期內在防疫或疫情擴大期間，這將有利於生產防疫相關耗材例如口罩、消毒液等廠商，但疫情的爆發對公司長期營運展望不會造成決定性的影響，武漢疫情屬短期新聞事件，投資仍應著眼於醫療產業的長期趨勢，以及個別公司在產業中的長期競爭力

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，目前多家國際藥廠主動提供協助，將抗病毒藥物輸出至疫區，如AbbVie(艾伯維藥廠), Johnson & Johnson(嬌生公司)等公司，有提供相關抗疫情藥物。根據AbbVie(艾伯維藥廠)抗愛滋病毒藥品Kaletra曾在2004年實驗結果顯示，能有效對抗SARS病毒，其他如Johnson & Johnson、Merck & Co.(默克藥廠)、Gilead Science(吉利德)也分別提供相關藥物給疫區。

請繼續往下閱讀...

不過江宜虔指出，目前藥品皆未經確認實際有效，若要研發針對武漢新型冠狀病毒的新疫苗，估計至少需要幾個月的時間，故目前並沒有立即對上述公司產生正面效益。且進一步表示，由於藥廠對於疫苗的訂價權不大，因此獲利有限，且疫苗的需求常常是一次性的需求，投注龐大的研發經費所帶來的回收有限，故若疫情爆發，通常只會對生產耗材的廠商有短期的營收挹注

武漢肺炎爆發影響短期心理恐慌，這將可能使得過去漲多金融市場短期面臨承壓，然而市場終將回歸理性。根據Factset統計，醫療健護類股去年第四季營收成長達10.9%，居所有產業之冠；且其獲利成長則由去年底之5.8%上修至6.6%，目前財報優於預期比例家數達72%，優於整體S&P500整體69%。

此外，統計1992至2016美國總統大選年，S&P500醫療產業股價相對S&P500指數表現好換參半，選前6個月相對表現持平或微幅落後，但選後6個月表現明顯超越整體股市。江宜虔認為，長期而言，醫療類股將在財報報佳音加持下，後市展望趨勢仍有可為。

ET快訊
獨／被告知「2hr內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都
徐正文3點背後盤算被起底！他曝「240人被當籌碼」怒：根本擄
7分鐘完整音檔曝光！首例女台商哽咽「確診當天晴天霹靂」曝心聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

新台幣收盤未見29字頭　收30.082元兌1美元、升值7分

年收入百萬以上有好康！　兆豐推「菁英貸」房貸　利率1.56%起

愛立信公布《2030年十大消費者趨勢》　「感知聯網」成重點

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊　經長：產業紓困比照SARS期間方案

特斯拉Model 3因疫情延遲交車　股價暴跌17%...馬斯克身價縮水1785億元

威力彩今頭獎上看4.5億衝今年最高　春節大紅包77組100萬明全送出

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

敏成配合新型冠狀病毒防疫　24小時不停機增產「醫療用口罩濾材」

定期定額扣款日自己選　集保結算所基金交易平台日日扣服務上線

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

新台幣收盤未見29字頭　收30.082元兌1美元、升值7分

年收入百萬以上有好康！　兆豐推「菁英貸」房貸　利率1.56%起

愛立信公布《2030年十大消費者趨勢》　「感知聯網」成重點

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊　經長：產業紓困比照SARS期間方案

特斯拉Model 3因疫情延遲交車　股價暴跌17%...馬斯克身價縮水1785億元

威力彩今頭獎上看4.5億衝今年最高　春節大紅包77組100萬明全送出

醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

敏成配合新型冠狀病毒防疫　24小時不停機增產「醫療用口罩濾材」

定期定額扣款日自己選　集保結算所基金交易平台日日扣服務上線

可惡！偷走「醫院專用」酒精、洗手乳　護理師曝：發生不止一次了

ASICS省力跑鞋RIDE新成員　EVORIDE閃耀白金7日起全台開賣

義列車脫軌2死28傷！「司機被甩飛」殉職　米蘭-波隆那交通雙向中斷

加拿大網紅機上謊稱感染武漢肺炎 飛機折返賤男遭起訴

彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

英國團隊超速研發　「武漢肺炎疫苗」下周動物測試…最快夏季就進入臨床！

快訊／新北夫婦「2日廈門入境」！隔離未滿竟現身金門趴趴走…落跑被抓包

中職／味全龍3外籍教練來了　正式投入春訓

台塑四寶1月營收年減15.3%　僅台塑化逆勢成長1成

舊CT不在6搶1圖案票選　棒協：開會有說要列進去

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

大陸若延後開工　恐是災難

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

鑽石公主郵輪中鏢乘客　國賓：經查證並無進入用餐

麗豐-KY去年EPS 18.02元　今年首重穩固店家向心力

哈日族衝一波！日圓匯價持續走低　換新台幣5萬多賺2張環球影城門票

貿聯-KY元月營收年減17%　因應疫情成立「應急管理小組」

友達宣布以每股57元　公開收購凌華科技普通股

病毒嚇趴油價「加油再等等！」專家預估下周油價大降1元

影／武漢疫情哪些廠商受害？　分析師：大陸營收占比高的先減碼

管出不管進！　財政部：旅客帶口罩入境不限量...免向衛福部申報

酒精也缺貨！台糖今召集製藥業者「代工新增百萬瓶產能」

敏成配合新型冠狀病毒防疫　24小時不停機增產「醫療用口罩濾材」

更多熱門

相關新聞

黃寶慧獨家專訪／卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情 相當糟糕

黃寶慧獨家專訪／卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情 相當糟糕

武漢肺炎疫情延燒國際，全球累計確診已經超過2萬3千例，死亡也超過400例，就在疫情持續升溫之際，《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧，日前獨家訪問到華府智庫「布魯金斯研究院」資深研究員，也是前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲，他認為武漢肺炎反映出中國體制的弊病，地方政府隱瞞問題，即使知道病毒正在傳播；但這也讓台灣人知道，誰才是真朋友。

侯友宜戴口罩遭轟作秀　羅智強：依蘇貞昌指令該死？

侯友宜戴口罩遭轟作秀　羅智強：依蘇貞昌指令該死？

台酒湧酒精搶買人潮　指揮中心將開會研議

台酒湧酒精搶買人潮　指揮中心將開會研議

觀光局宣布：即起暫停旅行團赴港澳

觀光局宣布：即起暫停旅行團赴港澳

徐正文：已提供405人名單給海基會

徐正文：已提供405人名單給海基會

關鍵字：

武漢肺炎經濟股市醫療投資

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

莉婭親上火線開戰：靠北！

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面