醫療基金成市場亮點　投信：投資仍應重長期趨勢及企業競爭力

▲ 武漢肺炎讓醫療基金成市場焦點。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

近來武漢新型冠狀病毒事件，使得醫療基金成為市場聚焦亮點。保德信投信指出，短期內在防疫或疫情擴大期間，這將有利於生產防疫相關耗材例如口罩、消毒液等廠商，但疫情的爆發對公司長期營運展望不會造成決定性的影響，武漢疫情屬短期新聞事件，投資仍應著眼於醫療產業的長期趨勢，以及個別公司在產業中的長期競爭力。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，目前多家國際藥廠主動提供協助，將抗病毒藥物輸出至疫區，如AbbVie(艾伯維藥廠), Johnson & Johnson(嬌生公司)等公司，有提供相關抗疫情藥物。根據AbbVie(艾伯維藥廠)抗愛滋病毒藥品Kaletra曾在2004年實驗結果顯示，能有效對抗SARS病毒，其他如Johnson & Johnson、Merck & Co.(默克藥廠)、Gilead Science(吉利德)也分別提供相關藥物給疫區。

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不過江宜虔指出，目前藥品皆未經確認實際有效，若要研發針對武漢新型冠狀病毒的新疫苗，估計至少需要幾個月的時間，故目前並沒有立即對上述公司產生正面效益。且進一步表示，由於藥廠對於疫苗的訂價權不大，因此獲利有限，且疫苗的需求常常是一次性的需求，投注龐大的研發經費所帶來的回收有限，故若疫情爆發，通常只會對生產耗材的廠商有短期的營收挹注。

武漢肺炎爆發影響短期心理恐慌，這將可能使得過去漲多金融市場短期面臨承壓，然而市場終將回歸理性。根據Factset統計，醫療健護類股去年第四季營收成長達10.9%，居所有產業之冠；且其獲利成長則由去年底之5.8%上修至6.6%，目前財報優於預期比例家數達72%，優於整體S&P500整體69%。

此外，統計1992至2016美國總統大選年，S&P500醫療產業股價相對S&P500指數表現好換參半，選前6個月相對表現持平或微幅落後，但選後6個月表現明顯超越整體股市。江宜虔認為，長期而言，醫療類股將在財報報佳音加持下，後市展望趨勢仍有可為。