特斯拉Model 3因疫情延遲交車　股價暴跌17%...馬斯克身價縮水1785億元

▲特斯拉股價暴跌。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

受武漢肺炎疫情影響，特斯拉上海超級工廠關閉10天，高層明確表態 Model 3 交車延期，衝擊特斯拉股價，讓長達6天的連續上漲後，週三（5日）股價暴跌17%，創下最近8年來的最大單日跌幅，而這也讓該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的身價縮水了59億美元（約新台幣1785億元）。

特斯拉對外事務副總裁陶琳日前表示，原訂2月初啟動的新車交付暫緩，特斯拉將盡力在疫情好轉後補上進度，目前正在制定應變計畫。

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財務長柯霍（ Zach Kirkhorn）說，這次延期復工對特斯拉 2020 年第一季的利潤影響有限，但延期交車可能衝擊特斯拉中國市場的電動車銷售前景。

特斯拉股價日前一度大漲至887.06美元歷史新高，讓年僅48歲的馬斯克在彭博富豪排位達到第20名。但隨著股價暴跌，馬斯克排名下降到了25名。

特斯拉股價近期飆漲，造成放空者巨大損失，引起不少討論，還是有不少人持續看壞言論，認為特斯拉當前市值已經脫離了基本面，其中包括著名投資人·艾斯曼（Steve Eisman），他在接受媒體採訪的時候表示，特斯拉股價上漲趨勢令人費解。

相對地，專注投資顛覆性創新公司的Ark investment，上週發布了特斯拉估值模型的更新，預計股價到2024年將達7000美元，這份報告也幫助特斯拉股價大漲。然而，外媒報導，就在本週二（4日），Ark卻逢高賣出3萬5253股，按照當日收盤價計算，Ark套現超過3000萬美元。

投資銀行Canaccord Genuit分析師多爾謝默（Jed Dorshemer）週三發布研究報告，將特斯拉的股票評級從買入下調到持有，並表示冠狀病毒疫情可能會降低特斯拉位於上海工廠的產能。

追踪特斯拉股票的華爾街分析師中，現在只有約五分之一的人將其評級為買入。