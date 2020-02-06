財訊／台商30年》聯電曹興誠　悔不當初的西進路

文／林宏達

為了江蘇蘇州的一座8吋晶圓廠，聯電榮譽董事長曹興誠不只因此捲入和艦案，最後更宣布辭去聯電董事長和董事，淡出聯電經營。

但最近，不管是曹興誠還是聯電，似乎都不再「向西看」。2019年12月25日，曹興誠在公開演講中表示，九二共識、一中各表是「胡說八道」，直言「每天講一個中國，台灣沒有活路」。

演講後，本刊致電曹興誠，請教他對兩岸半導體發展的看法，他竟然語出驚人地表示，「如果能重來，我希望我們沒有到大陸協助設廠。」對聯電協助蘇州和艦設廠一事，表示悔不當初。

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幾天後，聯電共同總經理簡山傑接受《日本經濟新聞》專訪也表示，中國廠商的競爭日益增強，聯電將聚焦在美國、南韓和台灣市場，也不排斥用更多併購，增強競爭力。

聯電從1990年代就有赴陸發展的想法，時任董事長的曹興誠就曾談過，「沒有廣大的腹地，無法成為工業大國」，希望和大陸合作，助聯電更上層樓，90年代，聯電總經理宣明智就曾帶團到中國，推廣IC設計技術。

30年過去，現實狀況卻是，聯電的中國夢，並沒有實現當年的夢想，反而帶來訴訟和虧損。

聯電第一個和中國有關的重大投資，是位於蘇州的和艦。和艦早在2001年就在蘇州成立，由於外界質疑，聯電是和艦背後的真正投資者，和艦董事長徐建華因此被拘，有一整年時間，只能每天靠電話會議跟團隊開會，聯電陷入長達9年的訴訟。

之後，因為馬政府開放8吋晶圓廠登陸，和艦才得以在2013年合法併入聯電，經歷18年的努力，和艦2018年獲利3億多台幣，占聯電獲利約1/7。

和艦一年在大陸賺了3億多元，但聯電在中國虧的更多，2014年，聯電和中國政府合作，成立廈門聯芯，在廈門設立12吋廠，生產40和28奈米晶片，聯芯從動工到量產，只花了20個月，沒想到，開工之後，由於高昂折舊費用，根據聯電最新年報，2018年聯芯虧損117億元台幣。

同時，聯電原本有意讓和艦和聯芯一起在上海交易所掛牌，募資擴大經營規模，2019年中，聯電卻因交易所對新上市公司實質控制權有疑問，主動撤回上市案。

商場上有賺有賠，但聯電參與的另一個案子，和福建晉華的合作案，卻再次讓聯電陷入跨國大案。

原本狀況是，聯電曾自行發展記憶體技術，福建晉華因此委託聯電研發記憶體製程，聯電並未投資晉華，卻因此陷入侵害美光營業祕密案，被美國司法部開記者會控訴。這3個案子加在一起，聯電過去多年登陸歷程，從投資人角度看，只能說聯電的登陸計畫，30年如一場大夢。

但聯電在晉華案的發展，仍值得投資人高度關注，因為，2019年9月，川普在聯合國演講，再次提到晉華案，做為對中國發動貿易戰的證據，相關訴訟仍在緊鑼密鼓進行，進入關鍵時刻。目前最新發展是，1月17日，美國法院發出文件，要在2月12日再次開庭，並有意傳訊3名台籍被告。

聯電從向西看，轉為向東看，未來要觀察聯電，美國政府對聯電的態度，恐怕也是影響聯電發展的關鍵因素。…(本文節自財訊600期，詳全文)

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