牙齦「狂冒頭髮」！鑷子拉出長長好幾根　女子竟要吃「避孕藥」治療

Woman Grows Hair In Her Mouth In Rare Case Of Gingival Hirsutism https://t.co/NlCbQjeeqc via @ATInteresting — Thomas Klauss (@KlaussThomas) February 5, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

義大利一名女子先前被診斷患有多囊卵巢綜合症（PCOS），更因此讓她的身體出現奇怪的症狀，她的牙齦竟然神秘的「長出頭髮」，從牙齒縫中用鑷子就能夾出一跟跟細短的毛髮，讓她十分傻眼，而這一切竟然都只因為荷爾蒙失調！

根據《太陽報》報導，女患者19歲時首次出現牙齒長出頭髮的症狀，前往醫院就診後發現，因為體內激素平衡失調，導致她患有多囊卵巢綜合症，隨後她接受了口腔手術以去除牙齦中的毛髮，並服用避孕藥以幫助調整激素平衡。

就醫幾個月後，女患者的牙齦已經看不見任何毛髮的存在，但就在6年後，該名女子再度回到診所求醫，並表示自己已經停止服用處方藥，但現在牙齦裡滿是頭髮，此外她的下巴和脖子更有多餘的毛髮存在，情況似乎比先前還要嚴重。

報導中指出，女患者接受手術清理毛髮、按時吃藥，毛髮生長的現象就會停止，一旦停止用藥，毛髮又會再次長出來。醫療人員在2月份的「Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology」雜誌中指出，女患者的狀況應該跟多囊卵巢綜合症有關，由於她的嘴中有皮脂腺，因此牙齦組織可以長出頭髮。

義大利福賈大學（University of Foggia）臨床牙科研究員Khrystyna Zhurakivska表示，多囊卵巢綜合症不能治癒，因此女患者很有可能隨時面臨牙齦長回頭髮的狀況，但是如果接受激素、避孕藥的治療可以減輕症狀。