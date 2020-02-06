　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／劉潔芝

中國遭遇美國貿易制裁，現今又發生湖北武漢肺炎事件，將使中國出現以下重大經濟問題。筆者長期關注中國市場，對於未來發展有幾點觀察如下：

第1，武漢位於重要地理位置，科技及汽車產業鏈將造成斷鏈。

武漢位於中部地區有「9省通衢」的美譽。其中在科技產業方面，小米總部在武漢，北有河南鄭州蘋果手機組裝廠富士康，西有四川重慶筆電基地，東有江蘇蘇州工業園區與上海市互為供應鏈聚落，包括手機、筆電、5G通信相關的印刷電路板（PCB）廠，還有面板廠、記憶體等多家台商等重要業者。

請繼續往下閱讀...

製造、資金面臨斷鏈，內需首當其衝

在汽車製造方面，武漢在華中地區零組件的製造，具有對重慶、鄭州、蘇州等有聯繫產業鏈關鍵位置，疫情將會裂解華中地區科技產業聚落鏈，影響中國出口成長；且因為各國撤僑，引發外企與中高端科技人才出走，各地農民工返工意願受阻，進而間接影響出口產值。

值得注意的是，粵港澳大灣區與珠江三角洲經濟圈，受香港反送中影響，與武漢的科技零組件斷鏈情況相同，已呈現半休克狀態。至於勃海灣經濟圈的高汙染鋼鐵、煤礦、重機具產業，以國企集團為主，正受高負債率所累，東北圈從2015年起就已是漸凍人狀態，渤海灣國企集團深受資金斷鏈的影響，都顯示中國經濟情況嚴峻。

第2，疫情阻滯中國5G發展進程，將影響美國蘋果陣營生產鏈聚落布局。

蘋果執行長庫克擔憂，5G手機準時上市搶市占，關乎蘋果、華為及三星等在5G市場的位置。蘋果將生產基地陸續移出中國，未來科技業分散全球生產聚落控管風險是必然趨勢，因此，中國在5G與2025年中國製造戰略將受到嚴重挑戰。

第3，疫情影響更打擊中國內需市場。

航空、運輸、旅遊、酒店、餐飲、零售賣場等受創最深，中國在美中貿易戰後，約有60%左右靠內需與基礎建設來維持成長，疫情影響中國內需約0.5~1個百分點的經濟成長率。

關廠潮、賣場歇業等內需產業受創，並影響房地產銷售。由於內需與出口阻滯，更深化影響中國金融業資產泡沫，2020~2023年是國企及民企的美元外債償債高峰期，極可能發生新亞洲金融海嘯，這是中國的雷曼時刻。

第4，牽動中國出口成長率及內需與就業之變化。

引起中國股市、匯市與金融緊張，一帶一路投資約1兆美元，將造成一帶一路的殭屍化停滯，也可能引爆國企、金融業高負債問題。

第5，各國撤僑、斷航將牽動新一波中國民企出走潮。

都會區中產階級較有能力者，將更加速移民與資金外移到歐美及東協國家置產。美中貿易戰只是引信、科技冷戰是進行式，疫情更是催化加快外企分散生產基地，與轉進其他區域之速度。…(本文節自財訊600期，詳全文)

延伸閱讀：

武漢防疫大作戰 謝金河：台灣表現真的不容易！

魏尚進：武漢肺炎是否重傷中國經濟成長？

ET快訊
快訊／疫情有異？　中央疫情指揮中心2130記者會說明
寧波返台「錯過高鐵」住機場旁飯店　陸配今發燒送醫！
賴清德拜會白宮國安會　國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

搶反彈　漲價題材優先

史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

智慧機械、5G投資抵減營所稅申請　即將起跑

國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

搶反彈　漲價題材優先

史上次高！2019年國銀對中小企業放款4,599億　這5家銀行增加最多

智慧機械、5G投資抵減營所稅申請　即將起跑

國銀2019年大賺3607億創史上新高　0BU、海外分行賺飽飽最亮眼

武漢肺炎疫情延燒！9國銀101台籍員工堅守當地　南京、福州占最多

鬆綁！口罩、耳溫槍等4大醫療器材進口自用　4月底前快速通關、免許可證

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

武漢肺炎疫情有變化？「檢疫所今增2人送醫治療」指揮中心21:30說明

獨／和平青鳥熄燈倒數10天！「消失的書店」9個月賣萬本書：歷經波折但燦爛

北市2居家隔離竟趴趴走！1男剩5小時落跑訪友聊天　1女偷去中和訪友、逛大賣場

中華隊長經驗帶到CBA　廣州讓陳盈駿學習當領袖

只有神可以審判！徐正文「聖經說」：人沒有資格　2.9萬網轟爆

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

黃金理財抗疫

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

財經熱門新聞

聯電曹興誠　悔不當初的西進路

11-12月發票中獎幸運兒清冊全公布

把握低點換匯！日圓匯價急殺跌破0.28元　創兩周以來新低

大陸若延後開工　恐是災難

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

鑽石公主郵輪中鏢乘客　國賓：經查證並無進入用餐

哈日族衝一波！日圓匯價持續走低　換新台幣5萬多賺2張環球影城門票

麗豐-KY去年EPS 18.02元　今年首重穩固店家向心力

友達宣布以每股57元　公開收購凌華科技普通股

貿聯-KY元月營收年減17%　因應疫情成立「應急管理小組」

兆豐推菁英貸房貸　利率1.56%起

台指期大漲199點　分析師：今明盡快獲利了結、空頭也不宜進場

病毒嚇趴油價「加油再等等！」專家預估下周油價大降1元

德商助攻口罩產線零組件調貨　經長：產能三月起達千萬片

更多熱門

相關新聞

首班包機排除他　血友病患困湖北

首班包機排除他　血友病患困湖北

第一批武漢台商3日深夜包機抵台，相關登機人員名單卻爆發爭議，更傳出仍有一名血友病患者滯留當地。該病患是過年陪家人回湖北探親，結果卻碰上武漢封城無法離開，如今隨身帶的三支針劑已經打完，未來沒有藥物恐怕會有生命危險，讓病患的家屬相當焦急。

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了

還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了

實名制口罩上路首日怨聲連連　侯友宜親訪藥局、加派警力

實名制口罩上路首日怨聲連連　侯友宜親訪藥局、加派警力

史上新高！國銀2019年大賺3607億

史上新高！國銀2019年大賺3607億

陸配返台離隔卻發燒　防疫人員協助就醫

陸配返台離隔卻發燒　防疫人員協助就醫

關鍵字：

財訊雙週刊武漢肺炎台商中國經濟疫情產業鏈撤僑斷航

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面