財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

文／劉潔芝

中國遭遇美國貿易制裁，現今又發生湖北武漢肺炎事件，將使中國出現以下重大經濟問題。筆者長期關注中國市場，對於未來發展有幾點觀察如下：

第1，武漢位於重要地理位置，科技及汽車產業鏈將造成斷鏈。

武漢位於中部地區有「9省通衢」的美譽。其中在科技產業方面，小米總部在武漢，北有河南鄭州蘋果手機組裝廠富士康，西有四川重慶筆電基地，東有江蘇蘇州工業園區與上海市互為供應鏈聚落，包括手機、筆電、5G通信相關的印刷電路板（PCB）廠，還有面板廠、記憶體等多家台商等重要業者。

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製造、資金面臨斷鏈，內需首當其衝

在汽車製造方面，武漢在華中地區零組件的製造，具有對重慶、鄭州、蘇州等有聯繫產業鏈關鍵位置，疫情將會裂解華中地區科技產業聚落鏈，影響中國出口成長；且因為各國撤僑，引發外企與中高端科技人才出走，各地農民工返工意願受阻，進而間接影響出口產值。

值得注意的是，粵港澳大灣區與珠江三角洲經濟圈，受香港反送中影響，與武漢的科技零組件斷鏈情況相同，已呈現半休克狀態。至於勃海灣經濟圈的高汙染鋼鐵、煤礦、重機具產業，以國企集團為主，正受高負債率所累，東北圈從2015年起就已是漸凍人狀態，渤海灣國企集團深受資金斷鏈的影響，都顯示中國經濟情況嚴峻。

第2，疫情阻滯中國5G發展進程，將影響美國蘋果陣營生產鏈聚落布局。

蘋果執行長庫克擔憂，5G手機準時上市搶市占，關乎蘋果、華為及三星等在5G市場的位置。蘋果將生產基地陸續移出中國，未來科技業分散全球生產聚落控管風險是必然趨勢，因此，中國在5G與2025年中國製造戰略將受到嚴重挑戰。

第3，疫情影響更打擊中國內需市場。

航空、運輸、旅遊、酒店、餐飲、零售賣場等受創最深，中國在美中貿易戰後，約有60%左右靠內需與基礎建設來維持成長，疫情影響中國內需約0.5~1個百分點的經濟成長率。

關廠潮、賣場歇業等內需產業受創，並影響房地產銷售。由於內需與出口阻滯，更深化影響中國金融業資產泡沫，2020~2023年是國企及民企的美元外債償債高峰期，極可能發生新亞洲金融海嘯，這是中國的雷曼時刻。

第4，牽動中國出口成長率及內需與就業之變化。

引起中國股市、匯市與金融緊張，一帶一路投資約1兆美元，將造成一帶一路的殭屍化停滯，也可能引爆國企、金融業高負債問題。

第5，各國撤僑、斷航將牽動新一波中國民企出走潮。

都會區中產階級較有能力者，將更加速移民與資金外移到歐美及東協國家置產。美中貿易戰只是引信、科技冷戰是進行式，疫情更是催化加快外企分散生產基地，與轉進其他區域之速度。…(本文節自財訊600期，詳全文)

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