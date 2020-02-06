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68歲老母住院遭摀口鼻　狠心女兒還硬拗「只是手放嘴上」

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實習記者曾筠淇／綜合報導

巴西一所醫院竟上演了「久病床前無孝子」的真實戲碼，68歲的老母親安娜（Ana Benedita Figueired）已住院多時，且有多項健康問題，女兒盧西亞娜（Luciana Paula Figueiredo）疑似因厭倦照顧母親，便用手堵住媽媽口鼻，試圖讓對方窒息，最終則被警方當場逮捕。

據英國《每日郵報》報導，巴西馬尼拉昂州（Brazilian state of Maranhao）聖路易斯（Sao Luis）的「Dr Carlos Macieira」醫院內，有住院患者錄了一段駭人的影片。從畫面中可見，32歲的盧西亞娜徒手將安娜的整張臉摀住，疑似是要堵住對方的口鼻，使其窒息而死。

安娜的臉部被自己的女兒「親手」摀住，雖然她的呼吸急促，應該有意掙扎，但因為年紀大了，加上身體有不少健康狀況，因此也束手無策。

▲▼ 老人,拐杖,長輩,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤, 。（圖／pixabay）

▲68歲的安娜已住院多時。（示意圖／取自Pixabay）

安娜在1月19日因為肺栓塞而被送進醫院。據警方消息指出，盧西亞娜因為厭倦了照顧自己的母親，所以才打算痛下殺手，且警方還在盧西亞娜的袋子中，發現了注射器，疑似是因為要對母親的藥物動手腳，不過這個部分目前仍在調查當中，尚不確定，但已當場逮捕盧西亞娜。

當地的負責人卡洛斯（Carlos Alessandro）表示，「女兒厭倦了照顧年邁的母親，而這個年邁的母親有幾項健康問題。」盧西亞娜則表示，自己「與母親關係正常，只是將手放於母親嘴上，這與殺害她無關。」

此外，盧西亞娜的辯護律師則稱，「在此之前，她已經在接受治療。我們要求她在合適的機構繼續治療，如果不繼續下去，可能會使她的病情惡化。」辯方目前正在努力證明盧西亞娜患有「邊緣型人格」及「恐慌症」的精神疾病，而法官也讓嫌疑人進行評估，只是仍讓盧西亞娜暫時留在預防監獄（preventative prison）中。

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