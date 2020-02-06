供需失衡！友達2019年營收年減12.6%　每股損失2元

▲友達董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



友達（2409）今（6）日舉辦法人說明會，公布2019年第4季及全年合併財務報表，總計2019年第4季合併營業額為619.7億元，較2019年第3季減少11.5%；歸屬母公司業主淨損為88.3億元，基本每股損失為0.92元。



友達公布2019年全年合併營業額為2,687.9億元，較2018年減少12.6%；全年歸屬於母公司業主的淨損為191.9億元，基本每股損失為2元；毛利率為0.2%。



友達表示，2019年第4季大尺寸面板出貨量約2,653萬片，較第3季下降7.5%；中小尺寸面板出貨量約3,746萬片，較第3季增加5.2%。

友達指出，累計2019年全年大尺寸面板出貨量約1億824萬片，較2018年減少5.7%；2019年全年中小尺寸面板出貨量約1億3,102萬片，較2018年減少21.4%。



回顧2019年，友達董事長彭双浪表示，終端消費市場需求相對疲弱，以及新產能陸續開出，加深供需失衡的情況，面板價格大幅下滑，致使去年營收年減12.6%，並衝擊獲利狀況，導致全年虧損，但公司整體財務結構穩健，第4季存貨天數35天，淨負債比17.7%，仍維持在相對健康的水位。



展望2020年，彭双浪表示，面板產業的未來仍面臨許多挑戰與變數，友達憑藉著厚實的研發能量及健康的財務體質，積極推動價值延伸策略，往服務產業、下游系統及解決方案發展，期待未來轉型成果能逐漸顯現出來，讓友達能夠率先脫離面板產業供需失衡的循環。