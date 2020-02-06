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獨／和平青鳥熄燈倒數10天！「消失的書店」9個月賣萬本書：歷經波折但燦爛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 和平青鳥書店。達永建設。消失的書店。（圖／記者林育綾攝）

▲倒數10天！「消失的書店」和平青鳥即將在2月16日熄燈。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

去年5月開幕的「和平青鳥」書店熄燈倒數10天，即將在今年2月16日結束營業！從開始就宣告這是一間「會消失的書店」，成為各界關注和討論的話題，也因此遭受了許多攻擊；但在近9個月的日子裡，舉辦了60場講座、賣出近萬本書，許多思想在此交流，帶來改變，青鳥創辦人蔡瑞珊（珊珊）認為「這是一間歷經波折卻始終燦爛的書店」。

青鳥與達永建設合作，在台北市麟光站附近的寧靜社區，以可拆卸式的建材，重金打造了「期間限定」的和平青鳥書店。「希望每個街區都能有間書店」是蔡瑞珊的夢想，僅管這間書店「會消失」，她仍盼望帶來的意義和價值成為永恆。

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▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼和平青鳥美麗的建築、充滿設計感的裝潢吸引注目，成為話題後引來人潮，也經歷各式各樣的波折。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

一夕爆紅！人潮與攻擊接連湧來

美麗的建築、充滿設計感的裝潢，加上「消失的書店」名號引起話題，開幕就創下單日來客量2千人，書也賣得非常好，讓她很感謝所有造訪支持的人。但爆紅引來大批人潮，也引來各式各樣的批評和攻擊，檢討樹木的真假、光線照射書本⋯等等，日後的檢舉更從沒停過，罰單動輒數十萬起跳，全由達永建設買單，他們總是說「這事情交給我們，妳專心做好書店。」

蔡瑞珊甚至常在傍晚看到黑衣人或警察走進門，都是成群結隊，「我其實被嚇傻了，自己只是單純開一間書店，心裡期待的是熱鬧而溫暖，這的確是一種突兀的景象。」

▲▼ 和平青鳥書店。達永建設。消失的書店。（圖／記者林育綾攝）

▲和平青鳥座落在台北麟光站附近寧靜的社區。（圖／記者林育綾攝）

「怎麼接受美麗的書店被蹂躪？」

除此之外，各方人士的湧入，也讓和平青鳥書店裡有各種「不完美的怪象」。她曾向《ETtoday新聞雲》記者透露，「確實不是人人都懂得珍惜書本和環境。」

放眼望去，不免有小孩吵鬧，或者將擺設當玩具，敲打不停。有人對待書本十分粗魯，也有人根本不看書，只是來吹冷氣，坐在沙發滑手機、睡午覺。

珊珊說，這些現象也讓身邊藝文圈的朋友替她擔心，忍不住問「你怎麼能接受這麼美的書店被蹂躪？」她明白很多時候知識份子會想像，出入書店的人應該會是「某種形象」，因此看到衝著話題慕名而來的「非同溫層」，做出那些不珍惜書本和空間的行為，不免產生「違和感」，內心也想開罵。

▲▼ 和平青鳥書店。達永建設。消失的書店。（圖／記者林育綾攝）

在書店裡摳腳的阿嬤

甚至有一天，她親眼看到一位阿嬤穿著夾腳拖，直接在書店裡摳腳。「當下我其實很想阻止她，但我忍住了，我在想，可能是我的書店不夠好，讓她不覺得這裡不能摳腳。我們有時候確實要反求諸己，很可能是我環境的問題。」

但過了2天，這位阿嬤再度光臨，打扮卻不一樣了，她穿著端莊又整齊，沒有再摳腳，而是好好地逛書店。這位阿嬤的轉變，讓珊珊印象相當深刻。

又過了幾天，一位住附近的熱心媽媽跑去告訴珊珊「我要來當你們的糾察隊！」珊珊認為那位媽媽用了「糾察隊」三個字，可見也看到了一些「不完美的怪象」，因此想協助書店變得更好。

▲▼ 青鳥書店創辦人蔡瑞珊。南村青鳥書店。PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計（圖／PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計提供）

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊認為，書店是能改變人心的鮮花。

書店就像城市裡的「一束鮮花」

那些「不完美的怪象」讓她體悟到，「其實這就是一個城市的縮影，在這間書店裡發生。」當有人在書店裡看見和諧的閱讀美景，也會有人看見混亂的面貌，加以放大檢視。從前她探訪台灣各地的大小書店，做過許多田野調查，發現書店的存在其實是特別的，它的特別在於「包容」。

從阿嬤摳腳，到社區媽媽想當糾察隊的熱心，讓珊珊想起自己的過去，還有一個她認為「有點俗」卻很有寓意的「一束鮮花」故事，就是關於「改變」。

那個老掉牙的故事描述，一個原本很邋遢、屋子也很骯髒的人，在收到一束鮮花後發生的改變。為了安置美麗的鮮花，找出塵封已久的花瓶，很快發現瓶子太髒，跟美麗的花不配，因此將花瓶清洗擦拭乾淨，進而也將桌子、窗子，後來逐漸擴大到整間屋子，包括他自己的儀表都整頓了一番。

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼和平青鳥初期佈置中的模樣，美麗的建築和裝潢已吸引附近居民注意。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「會消失的書店」和平青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

對珊珊來說，書店就像「那束鮮花」，自己就是「被書店改變的人」之一，原本幾乎從不看書的她，自認也不是有高學歷的知識份子，到後來她3天讀一本書，思想也不斷因為書本產生改變，她開始認為，每個人的成長背景和人生際遇都不同，但是「每個人都有值得被改變的機會，憑什麼以你現在看到的樣貌去否定他人？

「站在高道德標準去貶低和批評他人的行為，其實沒有比較高尚，就像我也不希望別人那樣看我。也許我們到了某些地方，別人看我，也覺得我像是那位摳腳阿嬤。」

因此透過開書店，為這個世界和人們創造「改變」的機會，是她選擇實現信念的方式，也像是一場溫柔的革命，更成為她「不會停止開書店」的動力。

▲▼ 南村青鳥書店。PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計（圖／PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計提供）

▲▼蔡瑞珊開書店的動力不停止，今年1月又與人合作，在台北四四南村開了以劇場藝術為主題的書店「PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計」。（圖／PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計提供）

▲▼ 南村青鳥書店。PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計（圖／PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計提供）

重點不在「消失」 ，而是「改變的力量」

這個改變不會在一開始就發生，以和平青鳥舉例，所謂期間限定「消失的書店」，她想談的重點並非「消失」這件事，而是「改變的意義」，「我們可以期待的是幾個月後，會看見什麼？」

當有人轉而批評書店的模式與正確性，批評與建商合作的和平青鳥，只是一間「以文化包裝的樣品屋」。但珊珊不服氣地反問「樣品屋可以淨化人心嗎？可以感動或改變一個人嗎？」

她不卑不亢地表示，「會這樣說的人，只是將書店當成一件商品，而不是感動人心的所在；若是明白一間書店能帶來感動和改變的人，不會認為它只是一間樣品屋。

▲▼和平青鳥，蔡瑞珊。（圖／青鳥制作提供）

▲蔡瑞珊認為書店能帶來感動和改變，不只是商品或一間樣品屋。（圖／青鳥制作提供）

朋友看見她「被書店改變」，看到她的用功、轉變和信念，而她也因為自己獲得改變，也想改變他人，就像那位糾察隊媽媽想協助她、協助讓這個地方更好一樣。

雖然被人批評時，不免會有反擊的念頭，不過轉念一想「我何必罵回去呢？罵我的人只是不理解而已。但無論會不會理解，我還是繼續做我的事情，因為我認爲，書店是這個城市裡和諧美景的基礎。」

在和平青鳥倒數15天時（2/2），她在個人臉書寫下，一如往常下午進到書店，卻在內心產生一股淡淡的哀傷感，細數過去200多個日子，「閉館那日應該會大哭吧，但這真是一間歷經波折卻始終燦爛的書店阿！」

▲▼ 和平青鳥最後一場講座活動：奧斯卡開盤前聊韓國電影 河正宇、宋康昊、奉俊昊，從典範演員到鬼才導演 看十年來韓國影業怎麼變強的。（圖／韓嵩齡攝影）

▲▼和平青鳥最後一場講座活動：奧斯卡開盤前聊韓國電影 河正宇、宋康昊、奉俊昊，從典範演員到鬼才導演 看十年來韓國影業怎麼變強的。（圖／韓嵩齡攝影） 

▲▼ 和平青鳥最後一場講座活動：奧斯卡開盤前聊韓國電影 河正宇、宋康昊、奉俊昊，從典範演員到鬼才導演 看十年來韓國影業怎麼變強的。（圖／韓嵩齡攝影）

和平青鳥最後一場講座活動
奧斯卡開盤前聊韓國電影：河正宇、宋康昊、奉俊昊，從典範演員到鬼才導演 看十年來韓國影業怎麼變強的。
時間：2月8日下午3:00-4:00
地點 : 和平青鳥
主辦：寫樂文化X新經典文化
主講：膝關節
活動網址請點此

和平青鳥
地址：台北市大安區臥龍街289號
營業時間：10:00-21:00
粉專：和平青鳥

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