權值股神助攻！台股收盤大漲176點　收11,749點

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（6）日開高走高，受到美股創高、權值股強勢走揚激勵，指數順利站上11,700點大關，終場收在11,749點、上漲176點或1.52%，成交量1431.22億元。

電子三雄全數收高，台積電（2330）以332.5元作收、上漲1.53%；鴻海（2317）收在83.6元、上漲1.7%；股王大立光（3008）以4845元作收、上漲0.31%。

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其他權值股中，台塑化（6505）漲逾4%、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）漲幅在2%上下，國泰金（2882）也有超過1%漲幅。

類股指數全面走高，油電燃氣、電機、汽車類股漲幅在3%以上，塑膠、電子、半導體、金融、水泥、航運等類股漲逾1%。

對於今日台股強勢走高，日盛投顧總經理鍾國忠表示，昨天美股續強反彈，主要是因疫情擔憂不像亞洲明顯，讓美股回到疫情影響的起跌點位置並再創高，對台股有很大幫助，陸股也表現強勢，帶動亞股走高，加上台股權值股亦表現亮眼，推升台股指數。

鍾國忠認為，有許多先前比較強勢的創高個股，沒有跟著大盤持續往上，代表市場還是有受到不確定性風險影響，接下來就要注意個別營收表現，營收表現大致上不會因會疫情狀況受到重大影響，但2月營收就比較需要擔心。

鍾國忠提醒，大盤急跌、反彈到合理位置後會有壓力，下周月線季線向下死亡交叉，大盤從11138到現在漲快600點，預期明天會有承壓，台股短線會維持在箱型區間整理，操作上建議逢高先做減碼。另外他指出，台股後市「可以謹慎但不悲觀」，選股上可留意企業營收表現以及高股息殖利率的個股。