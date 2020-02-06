搶攻5G商機　新漢攜手詮隼科技開發「網路效能測試解決方案」

▲左起為新漢網通事業群副總經理邱俊銘、詮隼科技執行長許郡泓。（圖／新漢提供）

記者姚惠茹／台北報導

迎接5G時代，新漢（8234）今（6）日宣布攜手詮隼（6409），共同開發「網路效能測試解決方案」，透過新漢高效能、高可靠度的網路效能測試平台，搭配詮隼網路自動化測試軟體，結合雙方在硬體平台及軟體技術優勢，搶攻5G測試設備商機。

新漢表示，網路效能測試是一項既重要又複雜的專業技術，尤其是在目前5G網路拓墣(Topology)中，將朝向SDN (Software-Defined Network)和NFV (Network Functions Virtualization)等開放式架構下，因此如何最佳化(Optimize)整個網路效能，將是影響5G網路效率的重要關鍵因素，這也是5G網路佈建與測試人員目前所面臨到的重要課題。

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詮隼科技指出，目前網路效能測試設備商(如Spirent和IXIA)提供網路系統開發者網路效能測試設備，不過其昂貴的相關測試設備與軟體套件，將造成網路系統開發者的龐大負擔，而新漢提供一系列的具成本效益、高效能與高可靠度網路效能測試平台，搭配詮隼科技的網路自動化測試軟體ACTS，針對不同網路協定與效能測試的需求，提供多元化的網路效能測試解決方案。

以新漢的NSA7141為例，搭配不同組合的NX140F 10GbE網路效能測試，每2x10GbE出自同一NX140F模組，再搭配系統的DPDK與系統CPU核心的配置，與軟體的整合，即可將10GbE於64 bytes packet size下之TX Rate達到100%，也即可達到10GbE line rate的網路效能。

雙方這次的合作，透過新漢在網路硬體設備上的專業設計能力，搭配詮隼科技的網路效能測設自動化軟體，可完整呈現高可靠性與高可用度的網路效能測試設備，某種程度上可取代目前市售的昂貴設備，極具成本效益的優勢。