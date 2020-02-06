小孩領紅包學理財這一招最重要　靠「三分法」也能養出第一桶金

▲善用紅包錢理財是一大學問，專家建議，對於小孩收到的紅包錢可用「三分法」進行理財規劃。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

過年期間紅包賺飽飽，正是父母與小孩一同學習理財的最佳時機，台新銀行今（6）日建議，孩子收到的壓歲錢可採取「三分法」進行理財規劃，除了可讓孩子從中學習理財，同時也是累積孩子未來教育基金的好機會。

每到農曆春節，小孩最期待收到紅包。台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平表示，對於孩子收到的紅包壓歲錢，家長可採用「三分法」進行理財規劃，第一是開設銀行帳戶，讓孩子學習儲蓄，再者是參加各銀行推出的存款專案，以教育孩子複利的概念，第三是可將部分資金投入理財活動以了解獲利與風險的概念。

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父母為孩子建立理財觀念時，可依照他們的成長階段，逐步進行機會教育。史筱平舉例，新手爸媽的孩子年紀還小，可先幫孩子開立獨立帳戶，從小培養儲蓄、記帳的觀念，當孩子逐漸長大到國中階段，可一同討論定存、投資等理財方式，讓孩子了解定存的複利觀念及簡單理財商品等工具。

此外，父母也可利用台新銀行創新推出的家庭會員結合兒童會員，協助全家人進行理財與傳承需求規劃；父母可幫孩子開立YBO兒童帳戶後，將壓歲錢存入帳戶或進行理財規劃。若是定期定額投資購買基金，史筱平建議，選擇有手續折扣的銀行，讓資金發揮更大的效益，協助累積未來教育基金。

台新銀行近期針對YBO（Young Banker Officer）兒童會員推出的「YBO 2全其美方案」，在2月27日前YBO會員以定期定額新申購「限定優惠基金」，可享不限申購筆數手續費終生2折優惠。