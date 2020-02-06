威力彩今頭獎上看4.5億衝今年最高　春節大紅包77組100萬明全送出

▲威力彩今天頭獎上看4.5億元，也是今年以來最高的頭獎。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩從過年前加碼後，頭獎已連9期槓龜，台彩今（6）日表示，今晚開獎威力彩頭獎獎金上看4.5億元，也是今年來最高的頭獎。此外，大樂透明天是最後一次加開春節大紅包，還有77組100萬元待送出，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金7,700萬元。

台彩表示，今年春節加碼，大樂透「春節大紅包」總共要送出360組100萬元，截至2月4日累計送出283組100萬元，尚有77組100萬元，等著民眾抱回家。明天是大樂透最後一次加開「春節大紅包」100萬元獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金7,700萬元，且大樂透已經7連摃，頭獎獎金上看3.6億元。

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台彩預估，若明晚開獎當期銷售金額介於2至3億元，依機率計算，「春節大紅包」獎項約開出20至28組，每組約可分得275萬元至385萬元的獎金。

想幸運抱走大樂透「春節大紅包」有什麼撇步？根據台彩投注系統資料顯示，今年春節加碼期間，大樂透平均單張投注金額為121元，而對中「春節大紅包」的中獎人投注金額約為一般人的6倍，平均約727元。

此外，統計從小年夜1月23日到2月4日共12期開出的「春節大紅包」獎號，最常開出的號碼為42、40，各開出5次，其次為09、15、30、43、45、48，各開出4次。特別的是，最常開出的號碼前8名，40幾號的「大號碼」就包辦5個，在今年似乎特別「旺」。想中大獎的民眾，不妨參考以上資訊。